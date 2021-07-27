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Siparişleri MOOV da 'Getir'ecek

Anadolu Grubu, Getir ile ortaklık dahil olmak üzere işbirliği için masada...

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Anadolu Grubu, KAP'a yaptığı açıklamada; Grup iştiraklerinden Çelik Motor  bünyesinde bulunan saatlik araç kiralama iş birimi MOOV ile Getir B.V. arasında ortaklık da dahil olmak üzere işbirliği yapmak üzere görüşmelere başlandığını duyurdu.

Olası işbirliğinin çerçevesine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna aktarılacağı bildirildi.

 