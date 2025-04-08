Sipay, 877 milyon dolarlık rekor değerlemeyle 78 milyon dolar yatırım aldı

Finansal teknoloji girişimi Sipay, Seri B yatırım turunda 877 milyon dolar değerlemeyle 78 milyon dolar yatırım alarak Türkiye fintek sektöründe en yüksek değerlemeye ulaşan şirket oldu. Boston merkezli yatırım şirketi Elephant VC'nin liderlik ettiği yatırım turuna, Revolut CEO’su Nik Storonsky’nin kurucusu olduğu QuantumLight VC de katıldı.

Sipay, bu yatırımı küresel büyümesini hızlandırmak, gelişmekte olan pazarlarda yeni ortaklıklar kurmak ve uluslararası ödeme çözümleri geliştirmek için kullanacak.

9 ayda ikinci büyük yatırım

Sipay, 2024 Haziran ayında Anfa VC liderliğinde gerçekleşen ilk yatırım turunda 15 milyon dolar fon toplamıştı. O turda Citrus Pay ve Jupiter’den Jitendra Gupta, Pine Labs’ten Amrish Rau, CRED’den Kunal Shah, Khatabook’tan Ravish Naresh ve Pareto Holdings’ten Edward Lando gibi sektörün önde gelen isimleri de yer almıştı.

Rekabetçi büyüme ve ödüllerle güçlenen performans

2019 yılında kurulan şirket, bireyler ve işletmelere yönelik entegre finansal çözümler geliştiriyor. Tüm ödeme alma türleri için tek noktadan çözüm sunan Sipay, kısa sürede cirosunu 5 kat artırdı. Yıllık gelir beklentisi 600 milyon doların üzerine çıkarken; şirket, 2023’te Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde en hızlı büyüyen fintek şirketi oldu, aynı yıl Fast 500 EMEA listesinde 187. sırada yer aldı.

Sipay ayrıca Sardis Awards 2024’te iki ödül, PSM Awards 2024’te ise iki altın ödül kazanarak başarısını tescilledi.

CEO Nezih Sipahioğlu: Bu yatırım Türkiye’den dünyaya açılan kapı

Sipay Kurucu ve Global CEO’su Nezih Sipahioğlu, yatırımla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sipay olarak finansal çözümlerin herkes için erişilebilir olduğu bir dünya öngörüyoruz. Fintek inovasyonundaki öncü yaklaşımımızla tüm finansal çözümlere tek noktadan erişim sağlıyor, şirketlere ve bireylere tam anlamıyla finansal özgürlük sunuyoruz. Dikkat çekici büyümemizin altında yatan temel etken de bu. Bu yatırım turunda Türkiye fintek sektöründeki en yüksek değerlemeye ulaştık. Aldığımız yatırım Türkiye’deki başarımızı yurt dışına taşımamıza katkı sağlayacak. Gelişmekte olan pazarlarda yeni ortaklıklar ve ağlar kurmamıza imkân tanıyacak."

"Sipay küresel ticareti dönüştürüyor"

Yatırım turuna liderlik eden Elephant VC’nin Ortağı Peter Fallon, şirketin küresel etkisine dair "Bugünün hızla evrilen dijital ekonomisi hızlı ve güvenli ödeme çözümlerini hiç olmadığı kadar kritik bir konuma getirdi. Sipay kapsayıcı, güvenli ve verimli çözümleriyle finans dünyasının yeniden şekillenmesinde hayati bir rol oynuyor" açıklamasında bulundu.

Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu’ndan destek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise Sipay’ın başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Sipay’ın aldığı yatırım, Türkiye'nin potansiyeline olan inancı ve artan yatırımcı ilgisini gözler önüne seriyor. Türk fintek ekosisteminin küresel yükselişini ortaya koyan bu önemli başarıda emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyorum."