Sipay'da üst yönetime dört atama birden

Sipay'ın açıklamasına göre Sipay’in 'Ürün Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na (CPO)' Burak Sargut getirilirken; 'Baş Hukuk Müşaviri' Av. Itır Sakkaf, 'Hazine Direktörü' M. Eralp Ersoy, 'Veri Yönetimi Direktörü' Nazan Deniz Meydan oldu.

Burak Sargut kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun olan Burak Sargut, yüksek lisansını 1997 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Yönetimi alanında tamamladı. Çalışma hayatına Unilever’de başlayan Sargut, daha sonra finans sektörüne geçerek Finansbank, Finansbank Holland N.V., Fortis Bank ve TEB’de proje yönetimi, ürün yönetimi, ADK, CRM ve ödeme sistemleri alanlarında çeşitli görevler aldı. 2012 yılında Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) transfer olan Sargut, BKM’de Üye İlişkileri ve Ürün Yönetimi Direktörü olarak çalıştı. Sargut, Kasım 2023 itibarıyla Sipay’de Ürün Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CPO) olarak görev alıyor.

Av. Itır Sakkaf kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olan Itır Sakkaf, 2005’te Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programını, 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilişim Hukuku Uzmanlık Programını, 2020 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. İş hayatına 2005 yılında Yılmaz & Ciner Hukuk Bürosu’nda başlayan Sakkaf, Denizbank’ta 12 yılı aşkın süre hukuk departmanında çalıştı. Son olarak Denizbank’ta, Intertech, fastPay ve Neohub başta olmak üzere banka iştirakleri

dahil tüm gruba hukuki destek veren Sözleşmeler Departmanının yönetiminden sorumlu olan Sakkaf, Eylül 2023 itibarıyla Sipay’de Baş Hukuk Müşaviri olarak atandı.

M. Eralp Ersoy kimdir?

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sırasıyla İngilizce İktisat ve Para-Banka alanlarında tamamlayan M. Eralp Ersoy, 2019 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı. Çalışma hayatına 2004 yılında Ziraat Leasing’de Finansman Uzman yardımcısı olarak başlayan Ersoy, daha sonra sırasıyla Deniz Leasing’de Proje Finansmanı yetkilisi, Ziraat Leasing’de Finansman Müdürü, Burgan Leasing’de Hazine ve Finans Müdürü, İş Leasing’de Hazine ve Finansal Kurumlar Müdürü olarak çalıştı. Son olarak BNP Paribas Leasing’de Hazine ve Finansal Kurumlar Müdürü olarak görev alan Ersoy, Ekim 2023 itibarıyla Sipay’de Hazine Direktörü olarak görev alıyor.

Nazan Deniz Meydan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olan Nazan Deniz Meydan, çalışma hayatına Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) Sistem Yöneticisi olarak başladı. BKM’de sırasıyla Veri Tabanı Yöneticisi, Veri Tabanı, Veri Ambarı ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi, Veri Tabanı ve Veri Ambarı Müdürü olarak çalıştı. Meydan, Kasım 2023 itibarıyla Sipay’de Veri Yönetimi Direktörü olarak görev almaya başladı.