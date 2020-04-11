Sırbistan polisine Türk yazılımı

11 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

Kamu ve ülke güvenliği için biyometrik güvenlik sistemleri geliştiren Türkiye’nin en önemli savunma şirketlerinden Papilon Savunma, Sırbistan Emniyeti ile anlaştı.

Kişi tanıma ve kimlik yönetimi konusunda da projeleri bulunan Papilon, Sırbistan Polis Teşkilatı'nda kullanılmak üzere Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi (APFIS) ve bazı bileşenlerini içeren yazılım ve hizmet sözleşmesi imzaladı. Yazılım ve bakım hizmetlerini bu yıl tamamlayacak olan Türk şirketinin Sırbistan Polisi ile yaptığı anlaşma ise 173 bin 600 euro yani yaklaşık 1.3 milyon TL oldu.

2012 tarihinde Ankara’da kurulan Papilon Savunma parmak izi tarayıcıları, avuç içi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma gibi işler yapıyor. Şirketin hisseleri geçen yıl hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştı.