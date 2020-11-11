Sirena Marine, dış pazarlarına Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya’yı da ekledi

11 Kasım 2020

Sirena Marine; el işçiliği, yaratıcılığı ve kalitesi ile tekne severlerin tercihi olmaya devam ediyor. Bursa Orhangazi’de 150 bin metrekare alanda yüzde 100 yerli işçilikle ürettiği tekneleri Avrupa’dan Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya kadar geniş coğrafyaya ihraç eden Sirena Marine, pandemi ile birlikte artan tekne talebini karşılamak amacıyla dış pazarlara odaklandı. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yeni anlaşmalara imza atan Sirena Marine, söz konusu anlaşmalar dahilinde Avustralya, Yeni Zelanda ve Rusya’da tekne satışına başladı.

800 kişiye istihdam sağlıyor

Bursa Orhangazi’de 150 bin metrekare alanda yüzde 100 yerli işçilikle üretim yapan Sirena Marine, 800 kişiye istihdam sağlıyor. Ödüllü Euphoria ve Azuree yelkenlileri ile Sirena Yachts markası olmak üzere üç markasını da kendi know how’ıyla Bursa Orhangazi’deki tesisinde üreten Sirena Marine, burada mobilya üretimi dahil her şeyi kendi bünyesinde çözümlediği entegre bir ekosistem içinde imal ediyor.

Ar-Ge 250 sıralamasında 64'üncü

Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması’nda 64’üncü sırada yer alan Sirena Marine, Türkiye’den dünyaya açılan küresel bir marka olma hedefi doğrultusunda dünyanın önde gelen şirketleriyle iş ortaklıkları yapmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği ihracat ile de yurt ekonomisine katkı sunan Sirena Marine, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2019 yılı ‘İlk 1.000 İhracatçı Araştırması’nda genel sıralamada 628, kendi sektöründe ise 6’ncı sırada yer aldı.