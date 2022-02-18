Sirena Marine, üretim kapasitesini artırıyor

Yat üreticisi Sirena Marine, sipariş talebini karşılayabilmek için kapasite artırımına gidiyor.

Şirkette yapılan açıklamada, pandemiye rağmen büyümeyi sürdürdüğü ve sipariş talebini karşılamak için kapasite artırıma gitmeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada, eylül ayındaki Cannes Yat Festivali’nde suya indirilen Sirena 68'in beş ayda 26 adet satıldığı ifade edildi. 2019 Cannes Yat Fuarı’nda tanıtılan Sirena 88’in ise yıl sonu itibarıyla ABD, Rusya, BAE, İtalya ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelere satışının gerçekleştiği kaydedildi.

Pandemiye rağmen satış taleplerinde ciddi bir atışın yaşandığını ifade eden şirketin 2024 yılı için sipariş almaya başladığı da aktarıldı.

Sipariş defterlerinin 2023 yılına kadar dolu olduğunu söyleyen Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, yeni talepleri yetiştirebilmek için tersanedeki üretim kapasitelerini artırdıklarını açıkladı.

Fabrikanın halen Rusya’ya gidecek 5 ve İtalya’ya teslim edilecek 6 numaralı Sirena 88’in üretimi için son hız üretime devam ettiğini söyleyen Onger, şubat ayında açıklanacak ve sonbaharda düzenlenen tekne fuarlarında görücüye çıkacak olan heyecan verici bir modelin inşasının Türkiye'deki tersanede sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Sirena 68'in 24-27 Mart'taki Palm Beach Uluslararası Yat Fuarı ile birlikte ABD'de ilk kez sergileneceği bildirildi.