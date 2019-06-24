Şirikçioğlu, üretimde bölgesel farklılıkları baz alıyor

24 Haziran 2019

Denim üretiminde global firmalar arasında bulunan Şirikçioğlu Mensucat, ülkeden ülkeye değişen tercihlere göre yaptığı üretimle küresel pazar çeşitliliğini artırdı. Spor giyim ve özellikle jean pantolon üretiminde kullanılan denimde hedef büyüttüklerini belirten Şirikçioğlu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, ülkeden ülkeye değişen kumaş ve renk tercihlerine uygun üretim yapmanın yanı sıra tasarımcılar tarafından oluşturulan numunelerle dünyanın her yerine denim kumaş ihraç ettiklerini söyledi.

“Örnek modeller hazırlıyoruz”

Geniş bir ürün gamına sahip olduklarının altını çizen Atıf Şirikçi, “Hangi ülkeye gidersek gidelim, oranın insanlarına uygun denim tarzını yakalayabiliyoruz. Kumaş, işçilik, dikiş, model, yıkama, aksesuar; bunların tamamı fiyatta belirleyici unsurlar. Firma olarak her insanın giyebileceği, hem kaliteli hem doğal denim üretimi ile her ülkeye girebiliyoruz” diye konuştu.

Gittikleri her ülkenin giyim tarzına uygun örnek modeller de hazırladıklarına dikkat çeken Şirikçi, “Böylece sattığımız kumaşın konfeksiyon örneğini de sunarak satış gücümüzü artırıyoruz. Bu konuda başarılı tasarımcılarla çalışıyoruz” ifadelerini kaydetti.