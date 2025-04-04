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Şirket eğitiminde ‘matematiksel akıl oyunları’ dönemi başladı

Oyunun ve matematiksel düşünme becerisinin gücünden faydalanarak katılımcıların problem çözme becerisini geliştirmeyi hedefleyen b-mathprofession’ın kurucularından Burcu Haboğlu Baba, çocuklar kadar büyükleri de oyunla eğitmenin fark yarattığına dikkat çekti.

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Necmi ÇELİK

 Çocukların oyunla öğren­me ve matematikle bece­ri kazanma yetisini iş ve şirketler dünyasına uyarlamayı hedefleyen b-mathprofession, matematiksel düşünce becerisi­ni oyunla birleştirerek kurumsal eğitimlere yeni bir bakış getirme iddiası ile yola çıktı.

b-mathpro­fession, oyunun ve matematik­sel düşünme becerisinin gücün­den faydalanarak katılımcıların problem çözme becerisini geliş­tirmeyi hedefliyor. b-mathpro­fession kurucularından Burcu Haboğlu Baba’nın DÜNYA Gaze­tesi’nin sorularına verdiği yanıt­lar şöyle oldu.

“Matematik bilginin kaynağıdır”

Matematik hayatı açıkla­makta hâlâ işe yarıyor mu?

Benim için matematik haya­tı gerçekçi açıklayabileceğiniz tek alan. Matematik tüm zaman­larda değişmeyen tek bilim dalı­dır. Hep en güvenli alandır deriz, çünkü matematikte kabullere dayanırsınız, kabul üzerinden is­pat yaptığınız için de yanılmayan bilginin kaynağıdır matematik.

Günümüzde öğrenci kitle­sinde, hep matematiksel zekâ ve sosyal zekâ diye bir ayrım yaparız. Şu andaki kuşakla­rı nasıl görüyorsunuz bu an­lamda baktığınızda?

Aslında sayısal zekâ ya da sö­zel zekâ diye bir şey yoktur. Sa­dece sayısal alanlara ilgi, sözel alanlara ilgi olabilir. Bunlar ilgi­dir, zekâ değildir. Gerçek hayat problemleriyle çocukları muha­tap etmiyor. Böyle bir ortamda öğrenmeden bahsedemeyiz. Öy­le olunca da çocuklar matema­tiksel düşünme becerisi gelişme­den büyüyorlar. Matematiksel düşünme becerisi gelişmemişse de eleştirel düşünme becerisi de gelişmemiş demektir. Bunlar kol kola gezen beceriler, birbirinden ayıramazsınız. Matematik bil­mek sizi güvenli kılar, eleştirel düşünme becerisi geliştirir.

Çocuklar için tabii ki oyun geliştirmek kolay da büyük­ler için oyun ne derece kolay?

Ben size bir şey söyleyeyim; ay­nı oyunları çocuklara da oynata­bilirsiniz. Onların zihnindeki es­

 es­nekliği aslında çok da güzel görü­yorsunuz. Evet, yetişkinler biraz daha zihninde kalıplarla oraya oturuyor. Gerçekten gelişme ve oyun olduğu için didaktik bir eği­timde ben sadece bilgi versem siz kendinizi çok işin içine, eksenine alarak dinlemezsiniz ama oyun oynarken mecburen kendi yap­tığınız şeyleri de görüyorsunuz.

Liderler şirketlerin kaderini belirler

Matematik söz konusu olunca aslında şirketlerin en büyük zenginliği matematik­sel zekası yüksek olan insan­lar. Belki burada bir siner­ji yaratıyor sizin eğitiminiz. Bunu nasıl görüyorsunuz?

Hep şirketlerin kaderini li­derleri belirler derim. Matema­tik bilen kişilerin sayısı ne kadar fazlaysa o ekibin içinde o zaman somut ve gerçekçi hedefler ko­nuşulacaktır. Gerçekçi hayaller kurulup gerçekçi planlamalar yapılacaktır. Dolayısıyla mate­matik bilen liderlerin içinde ma­tematik odaklı takım arkadaş­larının sayısının artması bence çok önemli. Fakat tek başına ta­bii ki matematik bilgisinden de­ğil de iletişimin öneminin far­kında olan, işinin, zaman yöne­timinin farkında olan, verimli çalışmanın ne demek olduğunu bilen insanların ağırlık taşıması da önemli. .

Liderlik eğitimindeki fark­lar nelerdir?

Dünyada milyonlarca liderlik eğitim vardır. Herhalde bu eğiti­mi almayan yoktur. Neden bun­lar işe yaramıyor biliyor musu­nuz? Çok teorik bilgi depoluyor ve psikolojiye dokunmuyor. İşte biz oyunla bunu yaptığımız için gerçekten o liderin alt ekibinde­ki kişinin duygusunu anlaması­nı sağlıyoruz. Oynattığımız ba­sit bir oyunla bile ‘Evet ben çok uçuyormuşum, ekibim beni ta­kip edemiyormuş’ diyenler olu­yor.

Bir şirketin çok iyi bir nokta­ya gelmesi için kuşkusuz çok faz­la parametre var ama biz temelde bu bilişsel seviyeye erişmiş ve problem çözme becerisi geliş­miş kişilerin sayısının artması­nın en büyük parametre olduğu­nu düşünüyoruz aslında. Lider­lik empati sanatı aslında. Lider hep bizde bir şeyi söyler, diğerleri onu yaparmış gibi bir algı var. Bu oyun sistemiyle beraber aslında bu empati sanatını, empatiyi da­ha rahat yaşatıyor lidere.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL