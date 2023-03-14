Şirketin ihracatı geçen yıl yüzde 111 artışla 1,6 milyar TL'ye yükseldi

İhracat kapasitesiyle de dünya genelinde çeşitli pazarlarda liderliğini koruyan Kerevitaş, geçen yıl ihracatını yüzde 111 artırarak toplam 1,6 milyar TL'ye çıkardı.

SuperFresh ve margarin kategorisinde 5 kıtada 50'yi aşkın ülkeye yaptığı ihracatla bölgesel liderliklerini güçlendiren Kerevitaş, tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir faaliyette bulunduğu Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında "Ona" markasıyla; ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk'ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan'da liderliğini korudu.

Şirket, İstanbul İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen İhracat Birincileri 2022 Ödülleri'nde "Dondurulmuş Ürünler" kategorisinde gerçekleştirdiği satış tonajıyla birinci seçilerek son 3 yılın en başarılı ihracatçısı ödülünün de sahibi oldu.

"Tüm kategorilerde liderliklerimizi daha da güçlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, 11 ili etkileyen deprem felaketiyle ilgili üzüntülerini aktararak, bölgeye ilk etapta konserve ton balığı ve gıda ürünü ulaştırdıklarını, yaraların hızla sarılması için bu çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Altınkılınç, "2022 yılında sadece ülkemizde değil, ihracat ve yurt dışında da büyümemizi sürdürdük. Yenilikçi ürünlerimizin, yaygın satış ve dağıtım ağımızın bize kattığı güçle tüm kategorilerde liderliklerimizi daha da güçlendirdik. Bu büyümede ihracattaki başarılarımızın payını önemli buluyor, yenilikçi ürün ve markalarımızla önümüzdeki dönem de liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, SuperFresh, geçen yıl portföyüne yenilikçi marka duruşunu destekleyecek 19 ürün ilave ederek yeni bir soluk getirdi. Kategoride bir ilki gerçekleştirdiği "Refika Birgül ile SuperFresh Bi’ Yolculuk" iletişim kampanyasıyla 50 yıla yakın uzmanlığı üzerinden dondurulmuş gıdanın tarladan tabaklara ulaşan yolculuğunu tüketicilere anlatan SuperFresh, yüzde 50 ciro pazar payıyla açık ara liderliğini korudu.

Kendi rekorunu kırdı

Kerevitaş Yağ İş Birimi, yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla 2022 yılını yüzde 63,2 oranındaki güçlü ciro payıyla tamamladı. Bizim Yağ, stratejik iş birlikleri ve yeni nesil dijital iletişimiyle Türkiye'de FMCG Gıda kategorisinde birinciliğini güçlendirerek 421 bin takipçiye ulaştı ve kendi rekorunu kırdı.

Türkiye'de bir ilk olan, içinde yağ, salça, soğan, sarımsak ve baharatların yer aldığı; yemeklere keyif ve lezzet katan Ülker Bizim Yemek Bazı iki çeşidiyle raflarda yerini aldı. Domates salçalı ve pestolu çeşitleriyle ürün "hepsi bir arada” konseptinde tüketiciyle buluştu. Kategorinin hem ürün hem de iletişim anlamında en yenilikçi markası olan Teremyağ ise 2022'de hedef kitlenin yoğun vakit geçirdiği ve erişimi en yüksek dijital mecra olan Instagram'da lezzet odaklı ve ayrışan içerik stratejisi ile FMCG gıda kategorisinin en çok takip edilen üçüncü markası oldu.