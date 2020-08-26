"Şirketlerin temiz enerji talebi artıyor"

26 Ağustos 2020

BloombergNEF tarafından yayınlanan '2020 Kurumsal Enerji Piyasası Görünüm' raporuna göre, 23 farklı ülkede 100’den fazla şirket, 2019 yılında 19,5 GW temiz enerji alımı gerçekleştirdi. Rapora göre, temiz enerji için şirketlerin başlıca kaynakları rüzgar ve güneş enerjisi olurken, en büyük müşteri gruplarını ise teknoloji şirketleri oluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, şirketlerdeki yenilenebilir PPA (Power Purchase Agreement) alımlarının daha da artacağını, Türkiye’nin de bu süreçte eylem planlarını hazırlaması gerektiğini söyledi. Rüzgar ve güneş enerjilerinin şirketlerin enerji kaynakları için önem arz etmeye başladığını belirten Aydın, Türkiye’deki birçok endüstri için de enerji alımlarının başta rüzgar santralleri olmak üzere yenilenebilir enerjiden karşılanması gerektiğini vurguladı.

Google yenilenebilir enerji satın alımında başı çekiyor

Şirketlerin, rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye yönelik taleplerinde artış yaşandığını aktaran Ali Aydın, en çok talebi gösterenlerin teknoloji şirketleri olduğunu söyledi. 2019’da 2,7 GW yenilenebilir enerji alımı gerçekleştiren Google'un temiz enerji için en büyük alımları gerçekleştirdiği bilgisini veren Aydın, hem ekonomi hem de gelecek adına yenilenebilir enerjiden yana taraflarını belirten şirketlerin ilerleyen dönemlerde daha da kazançlı duruma geçeceklerini vurguladı. Aydın, gelecek dönemde bu oranların daha da artacağını, başta rüzgar enerjisi sektörü olmak üzere yenilenebilir enerjinin birçok alanında kurumsal enerji alımlarının yükseleceğini kaydetti. Ayrıca endüstriyel ve ticari tüketicilerin, Avrupa'nın enerji tüketiminin yarısından fazlasını oluşturduğuna dikkat çeken Aydın, kurumsal tüketicileri yenilenebilir enerji ile güçlendirmenin, CO2 emisyonlarındaki önemli düşüşleri beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Türkiye’nin rüzgar enerjisine yönelik çalışmaların son 10 yılda büyük bir artış gösterdiğine dikkat çeken Aydın, "Rüzgarın ülkenin enerji ihtiyacına yönelik katkıları gözle görülür boyutlara ulaştı. Elektrik ihtiyacının yüzde 8’inin rüzgar enerjisinden sağlandığı Türkiye’de, yatırımların devamlılığı hem ekonomiye hem de enerji alanına büyük destek sağlıyor. Ülkemizdeki rüzgar enerjisinin sağlayacağı katkıların ileri boyutlara taşınmasında kurumsal enerji satın alımlarının büyük katkısı olacak." dedi.