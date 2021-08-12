Şirketlerin yüzde 71’i liderlerinin onları geleceğe taşıyacağını düşünmüyor

Z kuşağının iş dünyasına dahil olmasıyla birlikte şirketlerin yaş ortalaması hızla azalırken pek çok şirkette baby boomer, X, Y ve Z olmak üzere 4 kuşağın bir arada çalıştığı görülüyor. Bu durum kurum kültürünü zenginleştirirken, kurum içi rekabeti de artırıyor. Pandeminin de etkisiyle giderek artan dijitalleşme de iş ortamındaki rekabet unsurlarına yenilerini ekliyor. İşverenlerin artık daha verimli ve yüksek performanslı çalışanları tercih ettiğini söyleyen Perfect Mind Coach Academy Lideri Koç Mentor Eğitmen Kamil Murat Özlen, “Koçluk ve liderlik eğitimleriyle yoluna devam edenler ise kariyerlerinde ölçülebilir farklar yaratarak şirketin geleceğinde kendilerine kalıcı bir yer ediniyor. Nitekim, Fortune 1000 şirketlerinde yapılan bir çalışma da koçluk eğitimi alan liderlerin %48’inin iş kalitesinde artış görüldüğünü ortaya koyuyor.” dedi.

"İyi liderler güçlü iletişim kurmalı, sorunları çözmede esnek olmalı"

Pandemi sürecinde teknoloji ve dijitalleşmeye adapte olmanın bir zorunluluk haline gelmesinin insanları iş yaşamındaki beceri ve yeteneklerini de geliştirmeye zorladığının altını çizen Kamil Murat Özlen, “İyi liderler güçlü iletişim kurma, çevresindekileri motive etme, sorumluluk alma ve verme, geribildirimleri dinleme ve sürekli değişen dünyada sorunları çözmede esneklik gibi yeteneklere sahip olmalı. Ne var ki araştırmalar, şirketlerin %71'inin mevcut liderlerinin organizasyonlarını geleceğe taşıyabileceğini düşünmediğini gösteriyor. Tam da bu noktada karşımıza çıkan, 21. yüzyılın en önemli kişisel gelişim araçlarından olan koçluk, liderlik yeteneklerine sahip olmak isteyen her insan için kıymetli.” diye konuştu.

"Doğru yetkinlikler iş hayatında cinsiyet eşitliğinin de önünü açıyor"

145 ülkede tanınan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) standartlarıyla hizmet veren Perfect Mind Coach Academy bünyesinde koçluk eğitimleri verdiklerine değinen Özlen, “Profesyonel koçluk eğitimlerinin yanı sıra, 2016 yılından bu yana birey ve kurumlara performans, verimlilik ve liderlik konulu birçok eğitim veriyoruz. Onları motivasyon, iletişim, pozitiflik, güvenilirlik, yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve esneklik gibi pek çok alanda daha yetkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan, iş hayatında yalnızca kuşaklar arası rekabetin değil, cinsiyet eşitliği adına verilen mücadelenin de arttığını görüyoruz. İnsana yatırım yapan tüm kurumların aslında geleceğe yatırım yaptığına inanıyor, kazanılan doğru yetkinliklerin kadınları daha da güçlendirerek iş hayatında cinsiyet eşitliğinin önünü açacağını biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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