Sırp kimya şirketine Türk talip

08 Haziran 2018

Kerim ÜLKER

Dağılan Yugoslavya ülkelerinde Türk işadamları özelleştirme furyasına katıldı. Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek gibi ülkelerde turizm, ulaştırma, demir-çelik gibi alanlarda yatırım yapan Türk şirketler, kimya sektörünü de radarına aldı.



Eski Yugoslavya’nın en büyük kimya tesislerinden biri olan, şu anda Sırbistan Hükümeti tarafından kontrol edilen MSK Kikinda, Belgrad yönetimi tarafından özelleştiriliyor. Metanol ve asetik asit üreten tesis için 3 ülkeden yatırımcıların ilgilendiği bildirildi. Türk bir sanayi şirketinin radarına aldığı tesisi Alman ve Japon iki şirkette yakından takip ediyor.

1987’de kuruldu

Sırbistan’ın kamuya ait televizyon kanalı RTS, kimya devi şirketin geçmişe dönelik borçlara sahip olduğunu ancak son dönemde kâra geçtiğini ifade ediyor. İhaleyle ilgilenen şirketlerin isimleri saklanırken, yüzde 50’si ihale edilecek tesisin başlangıç fiyatı 30 milyon dolara satışa çıkabileceği konuşuluyor. Sırbistan’da üretilen metanolün yüzde 95'i ve asetik asitin ise 98'i bu tesiste geliştiriliyor. 1987’de kurulan asıl adı "Metanolsko-sircetni kompleks" olan MSK Kikinda, başkent Belgrad’ın 130 kilometre ilerisindeki Kikinda kasabasında yer alıyor. Şirket yıllık 200 bin ton metanol, 100 bin ton asetik asit üretiyor. Şirketin 520 çalışanı var.