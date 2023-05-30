Şişe suya ismini veren Şaşal Su yeniden pazara giriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menderes’teki tarihi Şaşal Su Fabrikası’nın İZDOĞA A.Ş. tarafından atıl durumdan çıkartılarak yenilenmesi sonrasında tesisi ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer’e Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, İZDOĞA A.Ş. Genel Müdürü Özkan Baturu, eşlik etti. İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, fabrikanın tarihi ve üretim planlamasıyla ilgili Tunç Soyer’e bilgi verdi.

Hepimiz kana kana içerdik

Tesisin ünitelerini yerinde inceleyen ve su kaynağını ziyaret eden Tunç Soyer, “Çok heyecanlıyız. Ben 64 yaşındayım. 7-8’li yaşlardan itibaren bizim için su Şaşal su demekti. Hepimiz Şaşal’ı kana kana içerdik.

Gerçekten dünyanın en lezzetli, güzel sularından birisi olabilir. Şaşal kaynak duruyor olmasına rağmen on yıllardır aktif olarak çalışmıyordu. Nihayet Şaşal’ı tek rar İzmirlilerle buluşturuyoruz” dedi.

Projenin aslında 100 yıllık olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Rahmetli Vali Kazım Dirik zamanında ilk adımı atılıyor, hatta 1932’de bir kooperatif üzerinden ilk şişelenmesi yapılıyor ve İzmir’e sevkiyatı başlıyor. Sonra uzunca bir süredir kesintiye uğruyor. Bu tesis yaklaşık 120- 130 milyon liraya tamamlanmış olacak. Ve hem cam hem pet şişe olarak dolum yapılarak piyasaya sürülecek.

Temmuz ortası gibi başlatmış olacağız. Şu anda makinelerimiz geldi, imalatı başlatacak durumdayız. Ayda yaklaşık 3 buçuk milyon litre Şaşal suyunu İzmirlilere sunacağız” dedi. İzmirliler için Şaşal suyun önemine dikkat çeken Başkan Soyer, “Şaşal deyince İzmirlinin çok mutlu olduğunu biliyorum.

O yüzden bugün çok heyecanlı ve gururluyuz. Şaşal markasını, ismini tekrar İzmirlilerle buluşturmak ve Şaşal suyunu, dünyanın en lezzetli su kaynaklarından birini tekrar İzmirlilere sunmak çok gurur verici bir şey” diye konuştu.

İstihdam yaratacak

Fabrikanın ticari bir yanı olduğunu da vurgulayan Başkan Soyer, “Tesis belediyemize para da kazandıracak ama bundan çok daha kıymetlisi İzmirlileri o eski sağlıklı lezzetle buluşturuyor olmak. Ancak markamızda aynı zamanda tek vardiya olursa 55, 3 vardiya olursa 105 arkadaşımızı istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.