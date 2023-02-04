Şişecam, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı: 95,3 milyar TL net satış

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

Şişecam’ın mali yıla ilişkin konsolide net satışları 95,3 milyar TL seviyesine ulaşırken Türkiye’den gerçekleştirdiği ihracat ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 63 seviyesinde oldu. Şişecam 2022 yılı boyunca 5,8 milyon ton cam, 4,9 milyon ton soda külü ve 4,4 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Kırman: Hedeflerimize yürümeye devam ettik

Şişecam’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, şunları söyledi:

“- Dünyada süregelen makroekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik riskler global ölçekte birçok kurumu etkilerken, daha önce yaşanan krizlerden farklı boyutta etkiler yaratan zorlu bir yılı, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu devam ettirerek başarıyla kapattık.

- Üretim, tedarik ve lojistik anlamda ortaya çıkan kırılmaların global ölçekte her sektörü etkilediği bir ortamda yatırımlarımız, Tek Şişecam dönüşümünün getirdiği çevik yapımız, yetkinliklerimiz ve 87 yıllık deneyimimizle hedeflerimize yürümeye, onları gerçekleştirmeye devam ettik.

- 100 yıllık Cumhuriyetimize, 87 yıldır eşlik eden köklü bir Cumhuriyet şirketi olarak Türkiye’nin üretim gücünü 4 kıtada, 14 ülkede gururla temsil ediyoruz. Kapsamlı dönüşüm hamlemizi tamamlayacağımız 2023 yılında da tüm Şişecamlılar olarak hedeflediğimiz yatırımları hayata geçirip fırsatları değerlendirerek, girdi verdiğimiz sektörlerin büyümesini destekleyecek faaliyetlerimizi sürdüreceğimize olan inancımız tam.”

"Güçlü performansı gözler önüne seren sonuçlar..."

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüğünü ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:



“- Şişecam’ın da katkıları ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Cam Yılı” ilan edilen 2022 yılı Şişecam için özel bir yıldı. Akıllı teknoloji kullanımı, yetkin insan kaynağı ve veriye dayalı karar alma mekanizmalarımızla ayrışan kabiliyetlerimiz ile 2022 yılında da operasyonel ve finansal sonuçlarımızla paydaşlarımıza değer kattık.

- Sonuçlarımız, Şişecam’ın her koşulda güçlü performansını, değişen koşullara uyum kabiliyetini ve esnekliğini bir kez daha gözler önüne sermesi anlamında önemli. Bu anlamda yatırımcılarımıza zorlu koşullarda dahi uzun vadeli bakış açısı ile başta değer olmak üzere katkı yaratmaya, Şişecam ile olan yolculuklarını güven ve inançlarını muhafaza ederek sürdürmeleri için çaba göstermeye devam ediyoruz.

- Sürdürülebilir hiçbir başarının tesadüflere bağlı olmadığının bilincinde olarak, başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için veri destekli öngörülerimizle ve değişimi çoklu coğrafyada risk algılarımızın bize kattığı yetkinlikler sayesinde doğru kararlarla yöneterek bu sonuçlara ulaştık.”