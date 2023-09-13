Şişecam, Auto Glass Week Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluşacak

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global oyuncu olan Şişecam, otomotiv camları alanında üstün kaliteli ürünler sunmaya devam ediyor. 20-22 Eylül tarihleri arasında Virginia Beach'te düzenlenecek olan Auto Glass Week Fuarı’nda Şişecam, otomotiv camları hakkında ziyaretçilerini bilgilendirecek.

Ürettiği camlar sayesinde otomobillerde ısı ve yakıt tüketimi kontrolünü destekleyerek karbon ayak izini azaltma hedefiyle hareket eden Şişecam, dünyanın dört bir yanından otomotiv camı üretim, değişim ve onarım profesyonellerinin bir araya geleceği fuarda 111 numaralı standında yer alıyor.