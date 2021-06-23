Şişecam camda dünya devi oldu, yeni yatırımlarla büyüyor

Osman KILIÇ

DÜNYA gazetesi ve Şişecam ortaklığında gerçekleştirilen Camdan Sohbetler’in ilk bölümünde Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar’ın sorularını yanıtladı. Cam alanında gerçekleştireceği yatırımların yanı sıra Şişecam'ın kendi alanı dışında farklı alanlarla ilgili de yatırım planları olduğunu söyleyen Kırman, “Ana faaliyet alanlarımızın yanı sıra büyümemizi destekleyecek teknoloji, tarım, malzeme gibi yeni alanları da inceliyoruz. Şu anda yüksek teknoloji kullanımını önemsediğimiz için teknoloji tabanlı yeni alanlarla ilgileniyoruz” dedi.

“Bizim büyüklüğümüzdeki şirketler daha sürdürülebilir ve katma değerli alanlara bakmak zorunda” diyen Kırman, "Bugün birçok farklı alanda faaliyet gösteren bir şirket olarak faaliyet alanlarımızda gücümüzü pekiştirecek yatırımlar hayata geçiriyoruz. Yatırımlarımızda Türkiye her zaman ana odağımızda. Bununla birlike 14 ülkede faaliyet gösteren global bir şirket olarak bütünsel dengeleri de gözetiyoruz" şeklinde konuştu.

“Yakında Macaristan’da cam ambalaj üreteceğiz”

Cam sanayinin tüm temel alanlarında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Kırman, “Bu konseptte başka bir cam şirketi yok dünyada. 4 kıtada 14 ülkede üretim yapıp 150 ülkeye de satış gerçekleştiriyoruz. 22 bin çalışanımız var. Yüzde 45’i Türkiye dışındaki istihdamı ifade ediyor. Üretimin yüzde 52’si Türkiye’de yüzde 48’i Türkiye dışında yer alıyor” dedi. Yakında Macaristan’da cam ambalaj üretimine başlayacaklarını belirten Kırman, "Şişecam'ın hedefi faaliyet alanlarında dünyada ilk 3'e girmek. Cam ev eşyasında Avrupa ve dünyada ikinci şirketiz. Düz camda Avrupa’da birinci dünyada beşinciyiz. Cam ambalajda Avrupa ve dünyada beşinciyiz. Kimyasallarda, sodada Avrupa’da dördüncü dünyada sekizinciyiz. Sodyum Bikromat'ta dünyada ve Avrupa'da birinciyiz. Bazik krom sülfatta dünyada ve Avrupa'da birinciyiz. Kromik asitte Avrupa’da birinci dünyada dördüncü konumdayız” açıklamasında bulundu.

“2020 yılında pandemiye rağmen hedelerimizin üzerine çıktık”

Cam endüstrisinde kesintisiz üretimin zorunluluğunu vurgulayan ve pandemiye rağmen üretimlerini durdurmadıklarını kaydeden Kırman, “Cam fırınları sürekli çalışmak zorunda. Pandemi dönemi zor bir dönem. Satış azalsa bile üretim yapmak zorunlu. Buna rağmen biz 2020'de 45 milyar TL toplam varlık, 22,5 milyar TL öz kaynak, 21,3 milyar TL satış geliri, 700 milyon dolar civarında ihracat ve yüzde 60'ı uluslararası satışlardan oluşan bir bilanço yarattık” diye konuştu. 2020 yılında yaklaşık 5 milyon ton cam ürettiklerini ifade eden Kırman, “2,2 milyon ton soda ürettik. Bu arada da 2 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Yılı 2,8 milyar TL karla kapattık. 2020'de performansımız, daha önceden koyduğumuz hedefl erin de üzerinde oldu” şeklinde konuştu. 2021'in ilk çeyreğinde de 5,7 milyar lira satış geliri elde ettiklerini kaydeden Kırman, “406 milyon TL'lik yatırım ve 153 milyon doları aşkın da ihracat gerçekleştirdik. Şişecam bu dönemi farklı ülkelerde, farklı pazarlardaki hareket alanının getirdiği esneklikleri kullanarak iyi değerlendiren bir şirket oldu” açıklamasında bulundu.

“Düzcamda Avrupa’nın lideriyiz”

Düzcam alanında pandemi bağlı etkiler yaşandığını bildiren Kırman, “Türkiye'de kapasite açısından hızla büyüyen bir pazar olan düzcamın, dünyada da kullanım alanları çeşitleniyor. Küresel olarak 3,4 milyon ton düzcam üretim kapasitemiz var. Avrupa’da lider, dünyada beşinciyiz” şeklinde konuştu. Türkiye’deki talepte bir farklılaşma olduğunu söyleyen Kırman, “Düzcamda talep artışını sadece iç pazar olarak algılamamak lazım. Cam işlemeci firmaların üzerinden yürüyen ihracat ayağı da hızla gelişiyor. Türkiye’deki talep artışının ve ihtiyacının gelişmesinin altında bunlar da yatırıyor. ” diye konuştu.

Ankara Polatlı’da sekizinci fırınlarını 130 milyon dolarlık yatırımla 2020’nin sonunda devreye aldıklarını belirten Kırman, “Polatlı’da yüksek kapasiteli 2 fırın var ve burası Avrupa’nın önemli düz cam üretim üstlerinden bir tanesi oldu. Yenişehir’de 240 bin ton kapasiteli altıncı fırınımız da devrede. Yıl sonunda da Yenişehir’de 240 bin ton kapasiteli beşinci fırınımız, soğuk tamirden çıkıyor ve devreye alınacak.

Türkiye'de 2 milyon ton düzcam üretim kapasitenise sahibiz. Hedefimiz düz cam kapasitesini 2,5 milyon tona çıkarmak. Bu yeni yatırımlarla da ülkemizin cam ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Pandemiden dolayı geçen yılın başında mimari camlarda düşüş yaşandı” Pandemi döneminde, geçen senenin nisan ayında mimari camlar alanında çok sert bir talep düşüşü olduğunu ifade eden Kırman, “Yüzde 60'lık bir daralma meydana geldi. Bu dönemde teknik nedenlerle tamire aldığımız bir fırınımız da vardı ama ondan sonrasında hızlı bir şekilde iç taleple bağlantılı, ihracat ayağının da desteğiyle hızlı bir yükselmeye geçti. Biz o dönemde ihracatımızın yüzde 50'sini kesip iç pazarı destekleyerek, Türkiye'deki ekonominin bizim alanımız anlamında canlı kalmasını sağlamaya çalıştık” dedi.

Kapasite artırma çalışmaları olduğunu bildiren Kırman, “İki yeni fl oat hattı yapmayı planlıyoruz. Bunun birine 2021’in ikinci yarısında başlıyoruz” şeklinde konuştu. 2 fl oattan daha fazlasını da yapacaklarını kaydeden Kırman, “Otomotiv ile ilgili de yeni bir planımız var. Otomotiv ile ilgili bir fl oat hattı kurduğumuz zaman, şu anda otomotive üretim yapan hattımız boşa çıkacak. Yani tamamı iç piyasaya düz cam olarak dönebilecek. Yeni boyutlarda da cam üretebilecek. Aslında iki fl oattan daha fazlasıyla Türkiye piyasasında yer alacağız” bilgisini verdi.

“Otomotiv Yenileme camlarında hızla büyüyoruz”

Otomotiv camı yapmanın düz cam yapmaktan daha farklı olduğunu belirten Kırman, “Hassasiyet ve gidişatı çok daha farklı.

Biz üreticiler için bunlar çok ciddi baskı yaratıyor. Biz bu konuda dünyanın bütün markalarıyla çalışıyoruz. 2020 sonunda 15 milyon metrekare otocam, 15 milyon adet de enkapsüle cam üretim kapasitemiz bulunuyor.

Özellikle otomotiv sanayinin sürükleyiciliği de bütün üreticileri baskı altında tutan bir unsur. Burada daha kapsamlı ürünler üretmek gerekiyor. Endüstri 4.0 tabanına dayalı otomotiv açısından yeni bir fl oat fabrikası, üretim hattı kuracağız. Bunun ön çalışmalarına başladık. Otomotiv camları yenileme alanında da hızla büyüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlardaki en büyük sorunlarının konteyner bulamamak olduğunu söyleyen Kırman, “25-30 konteyner göndereceğimiz yerde 10 konteyner gönderiyoruz. Gelecek seneye ABD pazarına yaklaşık 1 milyona yakın cam verebilecek noktaya geliriz. ABD’de orta vadede 100 milyon dolarlık bir hacme ulaşacağız. Burada cam kırılma meselesi de oldukça hareketli bir alan” dedi.

İtalyan şaraplarının şişeleri de Şişecam’dan gidiyor

Satışlarında Avrupa kıtasının yüzde 87 paya sahip olduğunu bildiren Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, “Yüzde 7’si Asya/ Okyanusya, yüzde 3’ü de Afrika ve Ortadoğu’ya doğru gidiyor.

Bulgaristan bizim açımızdan bir üs, İtalya’dan da Avrupa’ya düz cam konusunda satış yapıyoruz. Macaristan’da cam ambalaj fabrikası yapacağız 300 bin tonu aşacak” dedi. “Biz burada Macaristan ihtiyacından daha yüksek bir kapasite koyuyoruz ortaya” diyen Kırman, temel amaçlarının oradan lojistik olarak ulaşabilecekleri yerler olduğunu belirtti.

Bütün strateji ve planlarını da buna göre yaptıklarını dile getiren Kırman, “Avrupa tarafında daha çok bira şişesi, bizde de maden suyu özelinde talep söz konusu. Ama biraz daha kavanoza doğru da gidebilir. Özellikle konserve tarafında çok ciddi talep oluştu. Macaristan’da en büyük talep de bira sektöründe olacağı bir görüntü var. İtalya’ya da ciddi cam ambalaj ihracatımız var. Oraya daha çok şarap şişeleri üretiyoruz” şeklinde konuştu.

“Fonksiyonel bazlı yönetime geçiyoruz”

Kırman, "Tüm faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirme hamlemizin ardından 1 Temmuz tarihi itibariyle organizasyonel yapımızda fonksiyonel bazlı yönetime geçiyoruz" dedi.

“Yeni yatırımlar için start up'larla da görüşüyoruz”

“Yeni yatırım olarak da teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up'larla görüşmelerimiz sürüyor.” diyen Kırman, birkaç strat-up'ın da doğrudan destekçisi olduklarını belirtti. Bu konulara oldukça açık olduklarını kaydeden Kırman, “Yeni yatırım alanlarının bizim şimdiki faaliyet alanlarımızda olması gerekmiyor. Start up'lar dahil daha büyük boyuttaki yatırımları kapsayan bir bakış açımız var” şeklinde konuştu.

“V-Block teknolojisini yeni alanlara uygulayacağız”

Şişecam'ın geliştirdiği antimikrobiyal V-Block kaplama teknolojisi ile geliştirme çalışmalarını sürdürüklerini ifade eden Kırman, “V-Block'a olan ilgiden memnunuz. Satışlar beklentilerimizle uygun bir şekilde gidiyor. Bu teknolojiyi düzcam gibi yeni ürün gruplarına aktarma konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu teknolojiye sahip yeni ürünleri de pazara sunabiliriz" dedi.

“SAP ile beraber 14 ülkeyi kapsayacak bir IT altyapısı kuruyoruz”

“Şu anda bütünsel olarak 14 ülkedeki faaliyetlerimizi kavrayacak bir IT altyapısını SAP ile beraber kuruyoruz” diyen Kırman, bu projenin SAP’ın dünyada yürüttüğü 3 büyük projeden birisi olduğunu dile getirdi. Kırman, dijital dönüşüm prodjelerimiz ile IT tabanlı ciddi bir değişime gidiyoruz. Şişecam'ın global hedefl eri için çok önemli olan bu projeyi gelecek yılın sonunda tamamlamayı hedefl iyoruz" dedi.

“İtalya’nın en büyük Türk yatırımcılarından biriyiz”

İtalya'nın gerek lojistik avantajları, gerek ticari uygulamaları ile bir çok fırsat barındırdığını dile getiren Kırman, “İtalya'nın ikinci büyük düzcam üreticisiyiz. Kimyasallar alanında da faaliyetlerimiz sürüyor. Ülkenin en büyük Türk yatırımcılarından biriyiz" şeklinde konuştu.

“Rusya’da cam ambalaj pazarının %30’la lideriyiz”

Rusya'da camın tüm temel alanlarında faaliyet gösterdiklerini ifade eden Kırman, "Cam ambalaj pazarının yüzde 30'la lideriyiz. Aynı zamanda yine yüzde 30'lara varan pazar payıyla en büyük cam ev eşyası üreticisiyiz ve pazarın hakimiyiz. Otomotiv camları alanında Rusya’da 3 ana üreticiden biriyiz” değerlendirmesinde bulundu. Hindistan'da ise büyümekte olan bir şirket olduklarını kaydeden Kırman, gelecek açısından düzcam alanında bu yatırımın önemini vurguladı.

Bulgaristan'ın en büyük greenfield yatırımcısı olduklarını anlatan Kırman, “Bulgaristan'da hem düzcam hem de cam ev eşyası alanında ülkedeki pazarın talebinin çok üzerinde bir üretim hacmine sahibiz. Üretim fazlasını Bulgaristan'dan Avrupa'nın farklı pazarlarına ulaştırıyoruz” diye konuştu. “Bütünsel bakarsak Türkiye sonrasında Rusya ve Bulgaristan gelir” diyen Kırman, ürün bazında ise Bulgaristan’daki otocam alanındaki üretimin Türkiye’den sonra çok ciddi bir büyüklükte olduğunu söyledi. Bulgaristan'ın ardından otocam alınında Romanya, Macaristan, Slovakya ve Almanya ülkelerin geldiğini aktaran Kırman, “Cam ambalaj alanında ise, Rusya Türkiye ile hemen hemen aynı öneme sahip. Rusya’daki yatırımımız 1,1 milyar doların üzerinde” ifadesini kullandı.