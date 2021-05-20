Şişecam, Çayırova Cam için SPK'ya başvurdu

Şişecam, Çayırova Cam Sanayii'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralınması suretiyle Şişecam bünyesinde birleştirilmesine ilişkin SPK'ya başvuruda bulundu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, tek pay sahibi konumunda olduğumuz Çayırova Cam Sanayii A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve duyuru metni hazırlanıp, duyuru metninin onaylanması amacıyla 18.05.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.