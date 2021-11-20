Şişecam, Ciner Grubu ile ABD’de 4 milyar dolarlık doğal soda külü yatırımı yapacak

Şişecam, Ciner Grubu ile ABD’de şu an eşit ortak olduğu doğal soda külü alanındaki geliştirme projesi Pacific Projesi’nden ek hisse alarak, yüzde 60 pay sahibi hissedar konumuna gelecek.

Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, doğal soda külü alanında 2019 yılında ABD’de hayata geçirdiği stratejik yatırım hamlesini yeni bir boyuta taşıyacak önemli bir adım atıyor.

Şişecam ve halihazırda Pacific Projesi’nde eşit oranda geliştirme ortağı olduğu Ciner Grubu, ABD iş birliklerinin kapsamını genişletecek ve ortaklığın yapısını değiştirecek önemli bir karar aldı. Yatırım kararı kapsamında, Şişecam, Ciner Grubu ile ABD’de şu an eşit ortak olduğu doğal soda külü alanındaki geliştirme projesi Pacific Projesi’nden ek hisse alarak, yüzde 60 pay sahibi hissedar konumuna gelecek.

Ayrıca Ciner Grubu’na ait Atlantic ve Wyoming tesislerinden de çoğunluk hisse satın alımı gerçekleştirecek. Yeni ortaklık yapısı ve yatırım kararlarıyla iş birliklerinin etki alanını genişletecek olan iki güçlü kuruluş Pacific ve Atlantic Projeleri’ni birlikte geliştirirken, ABD’de toplam yaklaşık 4 milyar dolarlık doğal soda külü yatırımını hayata geçirecek.

Bu stratejik hamle ile Şişecam’ın bugün 2,5 milyon ton olan kontrol ettiği soda külü üretim kapasitesi, yeni yatırımlar sonucunda portföyüne ekleyeceği yeni kapasiteler ile birlikte 10 milyon tonu aşacak. Ayrıca 2026 yılına kadar oluşturmayı planladığı ek kapasite ile Şişecam’ın bugün itibarıyla 8’inci sırada olduğu soda üretim liginde 2026 yılında bir dünya lideri olması bekleniyor. Şişecam, tek lokasyonda en büyük soda külü üretim tesisinin kurulmasını da içeren yatırımlar sonucunda, ABD’nin en büyük doğal soda külü üreticisi konuma gelecek.

"Soda alanında dünya çapında lider oyunculardan olmayı hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Doğal soda külü üretiminde, özellikle de solüsyon madenciliği yöntemi ile doğal soda külü üretiminde önemli bir bilgi birikimine sahip olan Ciner Grubu ile Şişecam’ın 86 yıllık geçmişinden gelen ve gerek geniş coğrafyalarda yer alan uluslararası yatırımlarından gerekse de 50 yıla yaklaşan soda külü üretimi tecrübelerinden edindiği üstün yönetsel yetkinliklerini birlikte daha güçlü sergileyebilecekleri yeni ve daha güçlü bir ortaklık kuracağız. Ayrıca, daha düşük maliyetli üretim avantajı ve sürdürülebilirliğe uyumu ile bugünün olduğu gibi, geleceğin de sektörleri arasında yer alacağına inandığımız doğal soda külü alanında portföyümüze dahil ettiğimiz yüksek kapasite ile dünyanın en güçlü oyuncularından olacağız" ifadelerini kullandı.

"Amerika’yı yeniden keşfetmeden ABD’de ek doğal soda külü kapasitesi yaratıp yöneteceğiz"

Kırman, ABD’de Wyoming’de gerçekleştirecekleri söz konusu yatırımlar sonucunda, yıllık 8 milyon ton soda külü üretim kapasitesine sahip, entegre bir üretim üssü kurulmasını sağlayacaklarını ve bu yeni tesisin, tek lokasyonda dünyanın en büyük entegre üretim üssü olacağını belirterek, "Özetle, bilgi birimimiz ve üretim kabiliyetimizi maliyet avantajları ile destekleyecek bu gibi unsurlar sayesinde, Amerika’yı yeniden keşfetmeden, ABD’de ek doğal soda külü kapasitesi yaratıp, yöneteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Atlantic ve Pacific Tesislerinin 2027 yılında tam kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz"

Kırman, Şişecam’ın doğal soda külü alanında büyüme kararına ilişkin şunları kaydetti:

"2021 yılında talebin 60 milyon tonu aştığı global soda külü sektöründe önümüzdeki yıllarda güçlü talep artışı öngörüyoruz. Ayrıca soda külü üretimi kaynaklı karbon yoğunluğunda yaklaşık yüzde 50 düşüş, soda külü üretimi kaynaklı su tüketiminde yüzde 50 üzerinde azalış sağlayan doğal soda külü üretimini, sürdürülebilirlik odaklı bakış açımız nedeniyle de destekliyoruz. Gelecekte, dünyada sentetik sodadan doğal sodaya kayış olacağını görüyor, bir yandan geleceğe doğru hazırlanırken, diğer yandan da geleceğe giden yolu tasarlayan öncü konumumuzu koruyoruz. Açıkladığımız yatırımlardan Wyoming Tesisi 1962 yılından bu yana üretim yapar halde ve tamamlanmış bir yatırım konumunda. Pacific ve Atlantic yatırımlarının 2025 yılından başlayarak kendi yatırım planlarına uyumlu olacak şekilde tedricen devreye girmelerini ve yeni tesislerin de 2027 yılında tam kapasiteye ulaşmasını öngörüyoruz."

Şişecam’ın ana faaliyet alanlarının tümünde, global ölçekte en büyük 3 oyuncu arasında yer alma hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken, Türkiye başta olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratan yatırımlara imza attığını dile getiren Kırman, Şişecam bugün geldiği güçlü konuma doğru zamanda, doğru yatırım fırsatlarını değerlendirerek ulaştığını bildirdi.

"ABD'ye yapılmış en büyük Türk yatırım hamlesi olacak"

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın faaliyet gösterdiği ülkelerde büyüme stratejilerini ve değer yaratan yatırımlara ilişkin ise şunları aktardı:

"Rusya’nın en büyük Türk yatırımcılarından olan Şişecam, istikrarlı yatırımları sonucunda en büyük yabancı yatırımcı statüsüne sahip olduğu Bulgaristan’da bu yıl 'sürdürülebilir yatırım' ödülüne layık görüldüğünü Şişecam İtalya’nın da en büyük Türk yatırımcıları arasında en ön sıralardadır. Bu yılın ilk yarısında Avrupa’ya cam ambalaj alanında yapacağımız 255 milyon avro değerindeki ilk yatırımı Macaristan’da gerçekleştireceğimizi açıkladık. Eylül ayında Türkiye ye otocam ve düzcam alanında 4 milyar liralık iki yeni float yatırımı müjdesi verdik. Eskişehir deki cam ambalaj üretim tesisimize yaklaşık 1 milyar liralık yatırım ile yıllık 155 bin ton kapasiteli yeni bir fırın yatırımı yapma kararı aldığımızı da henüz bu ay duyurduk."

Son olarak da, ülkede 2 yıl gibi çok kısa bir yatırım geçmişleri olmasına rağmen, ABD’de bugüne kadar yapılmış en büyük Türk yatırımına imza atma kararı aldıklarını ve ABD’nin en büyük Türk yatırımcısı konumuna gelmeyi başardıklarını kaydeden Kırman, "Aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizde Türk şirketlerince yurt dışında hayata geçirilen en büyük yatırımlardan birini teşkil eden bu yatırımın, Türk şirketlerinin sahip oldukları bilgi birikimi, tecrübe ve rekabetçi güçleri ile global ölçekteki rekabette de önemli ölçüde söz sahibi olduklarının ve oyun kurucu konuma geçtiklerinin en önemli göstergesi olması açısından da özel bir anlam ifade ettiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin sanayi kabiliyetinin ve gelişiminin güçlü bir temsilcisi olarak, büyüme adımlarımızı başarılı operasyonlarımızla ve finansal sonuçlarla perçinlerken yatırımlarımızla da desteklemeye ve tüm paydaşlarımıza değer katarak gelişmeye aralıksız bir şekilde devam etme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.