Şişecam, dört kategoride ihracat şampiyonu oldu

Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından gerçekleştirilen ve bu sene 3’üncüsü düzenlenen ‘İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde 4 kategoride ödüle layık görüldü.

Şişecam, 2020 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törende, ‘Düzcam Alanında En Yüksek İhracat Yapan Firma’, ‘Cam Ev Eşyası Alanında En Yüksek İhracat Yapan Firma’, ‘Cam Ambalaj Alanında En Yüksek İhracat Yapan Firma’ oldu. Ayrıca, ‘Cam Ambalaj Alanında İhracatı En Çok Artıran Firma’ olarak da ödül almaya hak kazandı.

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, cam sektörünün 1 milyar doların üzerindeki ihracatı ve yüzde 79 yerli katma değer oranı ile Türkiye ihracatına büyük katkı sunduğuna dikkat çekti. Cam sektörünün aralıksız yatırım yaparak kapasitesini artırdığını ifade eden Turagay, Şişecam’ın Yenişehir’de 240 bin tonluk kapasitesiye sahip fırının 15 Kasım’da devreye girmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şişecam’dan değer katan yatırımlar

Türkiye’de yatırımlarıyla değer yaratan, lokomotif sektörlerin büyümesini desteklerken istihdama da katkı sağlayan Şişecam, son dönemlerde Türkiye’de hayata geçireceği yatırımlarını peş peşe açıklıyor.

Kasım ayında Yenişehir’de soğuk tamir süreci tamamlanan ve son teknolojilere göre güncellediği 240 Bin tonluk fırınını devreye alan Şişecam, böylece tüm fırınlarındaki soğuk tamir süreçlerini tamamladı ve global ölçekte 3,5 milyon tonluk float üretim kapasitesine ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Polatlı’da Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri olan yatırımını hayata geçiren Şişecam, bu yıl da Türkiye’de düzcam ve otocam alanında 4 milyar liralık yeni yatırım yapacağını duyurmuştu. Şişecam, kasım ayı başında ayrıca, Eskişehir’de de 1 milyar liralık yatırım ile cam ambalaj alanında 155 bin ton kapasiteli yeni fırın yatırımı yapacağını açıklamıştı.

Konsolide net satışları 21 milyar TL’ye ulaştı

Bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam; otomotiv, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında da öncü bir rol üstleniyor.

Dünyada cam ev eşyasında en büyük 2, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük 5 üretici arasından yer alan Şişecam, dünyanın en büyük 8’nci soda üreticisi, krom kimyasallarında da lider. 4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-Eylül dönemindeki konsolide net satışları 21 milyar TL seviyesine ulaşmıştı