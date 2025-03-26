Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici: Finansal performansımız için olağanüstü önlemler almayı sürdüreceğiz

Şişecam, 25 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen 89’uncu Olağan Genel Kurulu toplantısında hissedarlarıyla bir araya geldi. 2024 yılı Faaliyet Raporu ile birlikte finansal ve operasyonel performans bilgileri hissedarlarla paylaşıldı.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, 89’uncu Olağan Genel Kurulu’nun açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Dünya son birkaç yıldır belirsizlikler ve dalgalanmalarla karşı karşıya. Koşulların hızlı ve aniden değiştiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. 2024, bu zorlukların belki de en fazla hissedildiği yıl oldu. Küresel ekonomik dalgalanmalar, enflasyonist baskılar, yüksek faiz oranları, sıkı para politikaları, dalgalanan enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimlerle şekillenen bir yıl geçirdik. Çin’deki düşük büyüme, Avrupa’nın enerji krizinden toparlanmasının gecikmesi ve birçok ülkede, özellikle de ABD’de, seçim konuları yıla damga vurdu. Türkiye'deki yüksek enflasyon ve Türk lirasının rezerv para birimleri karşısında reel anlamda değer artışı, ihracatları ve yurtdışı üretimlerinden gerçekleştirdikleri satışları ile uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren ve bu faaliyetlerini Türkiye merkezli olarak yöneten şirketlerin finansal sonuçlarını olumsuz etkiledi.

"Olağanüstü önlemler almayı sürdürüyoruz"

Görkem Elverici sözlerini şöyle sürdürdü:

“Finansal ve operasyonel detaylara baktığımızda cam işkollarımız için üretim manasında herhangi bir zorluk yaşamadık. Tüm cam işkollarımızın ürettiği toplam cam ürün hacmi 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 8 oranında arttı. Cam ürün satışlarımız ise hacim bazında geçtiğimiz yıla kıyasla %9 artış gösterdi. Kimyasallar segmentinde; dünyada lider üretici konumunda olduğumuz krom kimyasalları satış hacmimiz yüzde 27 artarken, soda külü satış hacmimiz önceki yıl ile paralel gerçekleşti. Genel konjonktürde yaşanan zorluklara karşın Şişecam; ihracat oranı ve uluslararası faaliyetleri büyük ölçekte olan ve bunları Türkiye merkezli bir model ile gerçekleştiren sanayi şirketleri arasında, 2024 yılını net kar ile kapatan nadir kurumlardan biri oldu. Önümüzdeki dönemde güçlü ve sürdürülebilir mali yapımızı daha da kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, kâr payı dağıtım politikalarımızdan ödün vermeksizin optimize edilmiş hisse geri alım stratejileri ile tüm hissedarlarımız için mümkün olan en yüksek değeri üretmeyi de hedefliyoruz. Biliyoruz ki Şişecam, inovasyon ve adaptasyon yetenekleriyle bu dalgalı ekonomik ortamı fırsata dönüştürme potansiyeline sahip güçlü bir kurum. Finansal performansımızı hızla eski seviyelerine getirebilmek için olağanüstü önlemler almayı hızla ve kararlılıkla sürdürüyoruz.”