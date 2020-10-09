Şişecam grevine 60 gün erteleme
Cumhurbaşkanlığı, Petrol-İş Sendikası’nın Şişecam’a ait Mersin soda ve krom işletmesi ile Adana tuz işletmesindeki grev kararını 60 gün erteledi.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’ye ait Mersin Akdeniz mevkiinde yer alan soda ve krom üretim tesisiyle, Adana Seyhan Arabali mevkiindeki tuz işletmesindeki grev kararlarını genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle 60 gün süreyle erteledi.