Şişecam, güneş paneli performansını artırıyor

29 Mart 2019

Şişecam Düzcam’ın, 2003 yılından bu yana güneş enerjisi sektörüne yönelik faaliyetinin sürdürdüğünü belirten Şişecam Düzcam Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu, güneş kolektörleri ve güneş panellerinin en üst katmanı olan camı düşük demirli, temperli buzlu cam olarak ürettiklerini söyledi.

Güneş paneli ve güneş kolektörü için üretilen camları yüksek kalite ve uluslararası standartlarda tedarik ettikleri bilgisini veren Şapoğlu, “Bu çerçevede artan modül üretimlerine paralel olarak yükselen cam talebini de hızlı ve kaliteden ödün vermeden tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca geliştirilen yüksek performanslı yeni camlar ile güneş paneli ve güneş kolektörlerinin performansına katkı sağlıyoruz” dedi.

Dört ana ürün grubunda faaliyet gösteriyor

Mimari camlar, otomotiv camları, güneş enerjisi camları ve beyaz eşya camları olmak üzere dört ana ürün grubunda faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Şapoğlu, Şişecam Düzcam’ın, inşaat, otomotiv, enerji, beyaz eşya, mobilya ve tarım gibi birçok farklı sektöre girdi sağladığını söyledi. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Şapoğlu, bu kapsamda güneş panellerinin yüksek verimli olması gerektiğine dikkat çekti.

Paneller için ürettikleri camların yüksek kalite ve verimliliğe sahip olduğunu bildiren Şapoğlu, “Şişecam Düzcam en yeni teknolojilerle geliştirdiği AR kaplamalı güneş enerjisi camları ile güneş kolektörleri ve panellerinde maksimum performans elde edilmesine katkı sunuyor. AR kaplama ile cam yüzeyindeki yansıma kaynaklı ışınım kayıpları minimize edilerek daha çok ışığın güneş hücrelerine ulaşması sağlanıyor. Bu sayede güneş panelleri daha fazla elektrik üretebiliyor” diye konuştu.

“Mersin fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali kurduk”

Şirketlerinin 2018 yılında faaliyetlerini hedeflediği büyüme paralelinde sürdürdüğünü aktaran Şapoğlu, “Güneş enerjisi camları özelinde ise sektördeki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’deki güneş paneli üreticilerinin yüksek performanslı cam ihtiyacını karşılıyoruz. Bunun yanında yüksek ışık geçirgenlik özellikli AR kaplamalı cam kullanımının yaygınlaşması ve tercih edilmesini sağladık” ifadelerini kullandı. Yurtdışında güneş paneli üreticilerine yönelik satışlarının da devam ettiğini kaydeden Şapoğlu, yurtiçi ve dışında fuarlara katılım sağlayarak müşterilerle işbirliği olanaklarını artırdıklarını söyledi.

Öte yandan Şişecam Düzcam’ın Mersin fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali kurduğuna değinen Ebru Şapoğlu, Kasım 2017’de faaliyete geçen santralin 6.2 MW’lık kurulu güce sahip olduğunu ifade etti. Söz konusu santralin çatı üzerine kurulu güneş enerjisi santrallerinde Avrupa’nın büyükleri arasında yer aldığına dikkat çeken Şapoğlu, “Güneş panellerinde kullanılan özel güneş enerjisi camları Şişecam’ın Mersin Düzcam fabrikasında üretiliyor. Toplam yatırım tutarı 6 milyon dolar olan GES’te 23 bin 804 adet güneş paneli kullanıldı” bilgisini verdi.