Şişecam Gururla Koleksiyonu tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın 100 yıllık Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin ve gelişiminin izlerini cam eserlere yansıttığı koleksiyon, Divan Kuruçeşme'de düzenlenen törenle tanıtıldı.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman ile Genel Müdür Görkem Elverici'nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye, iş dünyasının önde gelen isimleri ve basın mensupları katıldı.

Oyuncu Yetkin Dikinciler'in Gururla Koleksiyonu'na ait her biri Cumhuriyet tarihinin önemli anlarına işaret eden ürünlerin hikayesini aktardığı geceye, Kerem Görsev'in özel dinletisi eşlik etti. Paşabahçe Mağazalarında tarih ve sanat tutkunlarının beğenisine sunulan Gururla Koleksiyonu birçoğu sınırlı sayıda üretilen 26 farklı üründen oluşuyor. Bu özel koleksiyon, Cumhuriyetin aydınlığını ve tarihini, Paşabahçe Mağazalarının özgün tasarım gücü ve cam işçiliğinin ustalığı ile buluşturuyor.

Şişecam, global çapta büyüklüğe ulaşan önemli bir Cumhuriyet şirketi

Cumhuriyet'in 88 yılına eşlik eden köklü bir şirket olarak öne çıkan Şişecam'ın kuruluş felsefesi de Cumhuriyet'in iktisadi bağımsızlığını güçlendirmeye dayanıyor.

Ülkede bir cam sanayi kurulması fikri doğduğunda, kurtuluş mücadelesini şanlı zaferlerle taçlandırıp bağımsızlığına kavuşan Türkiye Cumhuriyeti'nin 10'uncu yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyordu.

Milli fabrikaların temeli ilk kez 1933'te Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile atıldı. Planda alınan kararlardan birisi de cam sanayisi alanında fabrikalar kurulmasıydı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunun eseri olan Türkiye Şişe ve Cam Anonim Sosyetesi, 29 Kasım 1935'te ilk fırınını Paşabahçe'de ateşledi. Fabrika ülkenin ihtiyaçlarına öncelik vererek işe gaz lambası, ilaç şişesi ve cam bardak üreterek başladı. Kuruluşundan sadece bir yıl sonra, ülkenin tüm cam eşya ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve yetkinliğe ulaşmıştı.

Cumhuriyetin sanayi temelli kalkınma hamlelerinin en somut girişim ve gelişim öykülerinden olan Şişecam, bugün 14 ülkede 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanıyla, Türkiye'nin üretim gücünü global arenada temsil ediyor.

Açıklamada, sadece 2023 adet üretilen koleksiyonda yer alan eserlere verilen Minnet Saati, İstiklal Mikrofon ve Yankı Gramofon gibi isimlerin hikayeleri paylaşıldı.