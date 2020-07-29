Şişecam, ilk yarıda 8,8 milyar TL net satış gerçekleştirdi

29 Temmuz 2020

Şişecam Topluluğu, 2020 Ocak-Haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. İlk altı aydaki konsolide net satışları yaklaşık 8,8 milyar TL'ye ulaşan Şişecam'ın uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde toplam 625 milyar lira yatırım yapan Şişecam, yaklaşık 320 milyar dolar ihracata imza attı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ocak-Haziran 2020 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel salgının etkilerinin her alanda hissedildiği ve sıra dışı koşulların hakim olduğu söz konusu dönemde tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Açıklamasında yılın ilk yarısında konsolide net satışlarının 8,8 milyar TL seviyesine ulaştığı bilgisini veren Kırman, "320 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Nisan ayında salgın etkisi ile küresel ölçekte düşüş yaşayan satışlarımız, hızla aldığımız kararlar ve etkin yönetsel aksiyonlarımız sayesinde Mayıs ayında yükselişe geçti. Özellikle Haziran ayından itibaren Türkiye başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz birçok coğrafyada karantina uygulamalarının hafifletilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte satış performansımız güçlü bir şekilde geri dönüş yaptı.” diye konuştu.

“Haziran'daki performans ikinci yarı için çok olumlu sinyal verdi”

Yılın ilk çeyreğinde beklentileri ve hedefleri doğrultusunda sonuçlar elde ettiklerini belirten Ahmet Kırman, yılın ikinci çeyreğinde ise küresel salgının etkilerini gösterdiğini vurguladı. Bu süreçte kimyasallar ve cam ambalaj iş kollarının dirençli bir performans gösterdiğini söyleyen Kırman, düzcam iş kolları ile cam eşyası faaliyet alanlarında ise talepte önemli bir daralma yaşandığını aktardı.

Mayıs ayında normalleşmeye yönelik adımların atılmasıyla birlikte talepte hareketlilik yaşandığını kaydeden Kırman, "Haziran ayında ise normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte iç talepte, uluslararası pazarlarda karantina önemlerinin hafifletilmesi ve sınırların açılmasıyla birlikte de ihracatta toparlanma ivme kazandı. Yılın tamamı anlamında geçen seneye göre tahminlerimizi olumlu yönde geliştiren bir performans sergilediğimiz Haziran ayı yılın ikinci yarısı için çok olumlu bir sinyal verdi. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsiz olduğu önümüzdeki dönemde de tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

625 milyar lira yatırım gerçekleştirdi

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 32 seviyesinde olan FAVÖK marjının yılın ilk yarısı için yüzde 27 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Ahmet Kırman, şöyle konuştu: “Küresel salgının başlangıcından itibaren maliyet tasarrufuna yönelik önlemleri hızla devreye aldık. Diğer sanayi kollarından farklı olarak izabe teknolojisine dayalı olan mevcut iş kollarımızdaki kesintisiz üretim yapılması zorunluluğundan hareketle girdi verdiğimiz sektörlerdeki gelişmeleri de dikkate alarak, üretim planlarımız ve iş süreçlerimizi hızla güncelledik. Optimizasyon çalışmalarımız ve aldığımız aksiyonların etkisiyle yılın ilk yarısında konsolide EBITDA hacmimiz 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde güçlü likit pozisyonumuz sayesinde yaklaşık 470 milyon TL tutarındaki temettü ödemesinin yanı sıra vadesi gelen 300 milyon dolar tutarındaki Eurobond geri ödemesini de gerçekleştirdik. Ayrıca güçlü mali yapımız operasyonlarımız açısından gerekli yatırımlara ara vermeden devam etmemizi ve ilk yarıda toplamda 625 milyon TL tutarında yatırım yapmamızı sağladı.”

“Türkiye ve dünyada ilklere imza attık”

Bugün dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 22 bin çalışanıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın küresel salgın döneminde Türkiye ve dünyada ilklere imza atmaya devam ettiğini ifade eden Ahmet Kırman, küresel salgına karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla dünyada cam ev eşyası alanında çok önemli bir ilki geçekleştirdiklerini söyledi. Cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’ni iki ay gibi kısa bir sürede geliştirdiklerini kaydeden Kırman, şu açıklamayı yaptı:

"Önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulamayı planlıyoruz. Salgının başlangıcından bu yana tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz en üst düzeydeki önlem ve uygulamalarla ‘TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ alan ilk cam üreticisi olma başarısını da gösterdik. Bu süreçte ayrıca Hazine Yönetimi gibi ana faaliyet alanlarımız dışındaki yetkinliklerimizle de öncü olmaya devam ettik. Uçtan Uca Dijital Hazine Yönetimi hedefimiz doğrultusunda, blockchain teknolojisiyle dış ticaret işlemi ve Dijital Dolandırıcılık Tespit ve Kontrol Sistemi gibi örnek uygulamaları ülkemizde hayata geçiren ilk şirket Şişecam oldu.”

85’inci yılda tüm faaliyetler tek çatıda

Bu yılın başında Şişecam’ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında bileştirmek üzere yola çıktıklarını da hatırlatan Ahmet Kırman, Şişecam’ın 85’inci yılını kutladıkları ve tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirecekları 2020'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptıkları birleşme işlemine ilişkin başvurunun geçtiğimiz günlerde onaylandığı bilgisini veren Kırman, "Şişecam’ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin Genel Kurul toplantılarını da Ağustos ayında gerçekleştireceğiz. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme sürecinin Eylül ayı içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu birleşme sayesinde çevik ve hızlı kurumların avantaj yakalayacağı küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde, birçok alanda sinerji yaratma imkanına kavuşacağız. Küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.