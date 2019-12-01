Şişecam, İtalya'da ikinci tesisi açtı

01 Aralık 2019

Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı gibi cama dair tüm alanları ve soda ile krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünyanın önde gelen firmalarından olan Şişecam Topluluğu, İtalya'daki ikinci düz cam yatırımı olan Manfredonia tesisinin açılışını yaptı.



İtalya'nın Puglia bölgesinde bulunan Monte Sant'Angelo'daki Manfredonia tesislerinde, Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Puglia Bölgesel Yönetim Başkanı Michele Emiliano ve Monte Sant'Angelo Belediye Başkanı Pierpaolo D'Arienzo katıldı.



Başbakan Conte, burada yaptığı konuşmada, törene, hükümetinin güneyin kalkınmasına özel önem verdiğini göstermek için katıldığını belirtti.



Bu yatırım dolayısıyla Kırman'a teşekkür eden Conte, "Şişecam hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir projeyle geldi ve bu tesisi faaliyete geçirerek önemli bir adım attı. Şişecam Topluluğu da bu yatırımdan çok memnun kalacaktır." dedi.



Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli de "Bir Türk şirketi olan Şişecam'ın buradaki mevcudiyeti, ülkemizin vizyoner bakış açısıyla ekonomik gücünün göstergesidir. Ayrıca Türkiye ile İtalya arasındaki mevcut sinerjinin de bir tezahürüdür. Böyle önemli bir açılışa Başbakan Sayın Giuseppe Conte'nin teşrif etmesini, kendisinin ve temsil ettiği hükümetin, Türkiye ile ilişkilere ve iş birliğine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirmek istiyorum." diye konuştu.





"Düz camda 5'inci büyük üretici konumundayız"



Kırman da cam sanayi ve kimyasallar alanında global bir oyuncu olan Şişecam'ın faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda toplumsal ve ekonomik değer yarattığını belirtti.



Şişecam'ın, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefiyle yüksek performansa dayalı yatırım politikası doğrultusunda büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Kırman, şunları kaydetti:



"Yakın dönemde gerçekleştirdiğimiz ABD'deki soda yatırımı hamlemizle birlikte bugün 4 kıtada 14 ülkede faaliyet gösteriyor, 150'den fazla ülkede yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyor ve 22 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Dünyada cam ev eşyasında 3'üncü, cam ambalaj ve düz camda 5'inci büyük üretici konumundayız. Dünyanın en büyük 7'inci sentetik soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideriyiz."



Kırman, özellikle düz cam alanındaki yatırımları sayesinde 2020'de İtalya'daki toplam satış gelirlerini 200 milyon euro seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



"55 milyon euroyu aşan bir yatırım yaptık"



Kısa sürede gerçekleştirdikleri yenileme ve modernizasyon yatırımıyla Manfredonia tesisini faaliyete geçirdiklerini belirten Kırman, "İlave yatırımlarla birlikte tesise satın alma bedeli ve işletme sermayesi dahil 55 milyon euroyu aşan bir yatırım yaptık. Tesiste fırını gelişmiş bir tasarımla yeniden inşa etmekle kalmadık, kaplama ve lamine hatlarını da devreye almayı başardık. Avrupa'nın en büyük düz cam üreticisi olarak İtalya'da ikinci, Avrupa Birliği'ndeki üçüncü düz cam üretim tesisimiz olan Manfredonia'yı söz verdiğimiz gibi çok kısa bir sürede devreye almanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. Kırman da cam sanayi ve kimyasallar alanında global bir oyuncu olan Şişecam'ın faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda toplumsal ve ekonomik değer yarattığını belirtti.Şişecam'ın, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefiyle yüksek performansa dayalı yatırım politikası doğrultusunda büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Kırman, şunları kaydetti:"Yakın dönemde gerçekleştirdiğimiz ABD'deki soda yatırımı hamlemizle birlikte bugün 4 kıtada 14 ülkede faaliyet gösteriyor, 150'den fazla ülkede yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyor ve 22 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Dünyada cam ev eşyasında 3'üncü, cam ambalaj ve düz camda 5'inci büyük üretici konumundayız. Dünyanın en büyük 7'inci sentetik soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideriyiz."Kırman, özellikle düz cam alanındaki yatırımları sayesinde 2020'de İtalya'daki toplam satış gelirlerini 200 milyon euro seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Kısa sürede gerçekleştirdikleri yenileme ve modernizasyon yatırımıyla Manfredonia tesisini faaliyete geçirdiklerini belirten Kırman, "İlave yatırımlarla birlikte tesise satın alma bedeli ve işletme sermayesi dahil 55 milyon euroyu aşan bir yatırım yaptık. Tesiste fırını gelişmiş bir tasarımla yeniden inşa etmekle kalmadık, kaplama ve lamine hatlarını da devreye almayı başardık. Avrupa'nın en büyük düz cam üreticisi olarak İtalya'da ikinci, Avrupa Birliği'ndeki üçüncü düz cam üretim tesisimiz olan Manfredonia'yı söz verdiğimiz gibi çok kısa bir sürede devreye almanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.