Şişecam, Polatlı’da geliştirdiği ileri teknoloji ürünlerini pazara sundu

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, gerçekleştirdiği yatırımlarıyla değer yaratmaya devam ediyor. Son olarak Ankara Polatlı'daki üretim tesisne yaklaşık 130 milyon dolarlık ek yatırım yapan Şişecam, söz konusu tesiste ürettiği ileri teknoloji ürünleri Türkiye pazarına sunmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ve ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini söyledi. Polatlı’daki Endüstri 4.0’a uygun şekilde ileri teknolojiyle donatılan yıllık 240 bin ton kapasiteli yeni düzcam fırınını 2 Ekim 2020’de hizmete aldıklarını aktaran Kırman, "26 Ekim’de cam çekilmeye başlanmıştı. Bugün de en modern düzcam tesisimiz olan Polatlı’daki yeni fırınla gerçekleştirilen deneme üretimi, kalite standardizasyonu gibi gerekli tüm süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Şişecam’ın üstün Ar-Ge yetkinliğinin ürünü olan yüzde 100 yerli son teknoloji çözümlerimizi müşterilerimize sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz.” dedi.

“Türkiye’nin geleceğine olan güvenimizin önemli bir göstergesi”

Polatlı’daki 130 milyon dolarlık yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenlerinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen Kırman, şöyle devam etti: “Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüyor; inşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda dört üretim tesisiyle düzcam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimiz Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldi. Ülkemizdeki düzcam fırını sayımız sekize çıkarken, toplam düzcam üretim kapasitemiz ise yıllık 2 milyon ton seviyesini aştı.”

“Yeni yatırımla Polatlı’daki istihdamımız yüzde 40 oranında artacak”

Şişecam’ın dört kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel ölçekte bir şirket olduğuna işaret eden Kırman, “Bugün dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer alıyoruz. Dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında ise dünyada lider konumdayız. Kuruluşumuzdan bu yana aradan geçen 85 yılda ülkemiz ekonomisi ve istihdama her daim katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Önemli bir kapasite artışı imkanı sağlayan ikinci fırın yatırımıyla birlikte Polatlı tesisindeki istihdamımızı da artırıyoruz. Tesisteki toplam istihdamımız yüzde 40’lık artışla 322 kişiye ulaşacak.” diye konuştu.

Düzcam üretiminin yüzde 90’ını iç pazara sunuyor

Küresel salgın ortamında düzcamda öngörülemeyen bir talep artışı yaşandığına dikkat çeken Kırman, “İç pazardaki sıra dışı talep artışını karşılamaya yönelik olarak başta yeni fırın yatırımı ve toplam satışlarda yurt içi satışların payının artırılması olmak üzere ülkemizde ekonomik faaliyetleri destekleyen her türlü önlemi aldık. Bu kapsamda aylık düzcam sevkiyat kapasitemiz olan 100 bin tonun tamamını kullanırken, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz düzcam üretiminin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını da yurt içi pazara sunduk. Düzcam pazarına yönelik olarak, içinden geçilen dönemin özelliklerini dikkate alarak müşterilerimize ayrıca destek olduk.” dedi.

“Tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz”

Yeni yatırımların yanı sıra idame yatırımlarına da devam ettiklerini vurgulayan Kırman, izabe teknolojisine dayanan ve enerji yoğun bir üretim alanı olan cam sanayinde ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu gibi, ergitme fırınlarının belli aralıklarla yenilenmesi gerektiğine işaret etti.

Sürekli yatırım ihtiyacı bulunan bu fırınların ömrünün 8-15 yıl arasında dolduğunu söyleyen Kırman, "Üretimin devam edebilmesi için ilk yatırım harcama tutarının yüzde 20’si ile yüzde 30'u seviyeleri arasında bir idame yatırımı ihtiyacı oluşuyor. Bu doğrultuda ülkemizdeki tesislerimizde üretim sürekliliğini sağlamak üzere altı numaralı düzcam fırınımız Nisan ayında, beş numaralı düzcam fırınımız ise Haziran ayında soğuk tamire alınmak üzere durdurulmuştu. Soğuk tamirde olan altı numaralı fırınımızın yenilenmiş bir şekilde önümüzdeki Şubat ayında devreye alınmasını öngörüyoruz. Soğuk onarımlara ek olarak; gelişen fırın teknolojileri, yenileme, makine donanım modernizasyonu, destek veren operasyonların revizyonu gibi sebeplerle düzenli idame yatırım ihtiyaçları oluşuyor. Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdik. Dolayısıyla sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusundaki yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yeni alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz”

Küresel salgının damgasını vurduğu 2020 yılında da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Kırman, “Salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmetlerimizi aksatmadan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığı konusunda üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz üstün araştırma ve teknolojik geliştirme yetkinliğimiz ve üretimden gelen gücümüz sayesinde de küresel salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut iş alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik hamlelerin yanı sıra Şişecam’a değer katacağına inandığımız yeni iş alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.