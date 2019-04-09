Şişecam, proje için iki cam ürün geliştirdi

09 Nisan 2019

Yüksek performanslı ‘Temperlenebilir Solar Low-E Cam’ ürünlerinin projede kullanıldığını belirten Şişecam Düzcam Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu, “İstanbul Havalimanı projesinin 200 bin metrekareyi aşan cephe ve çatı ışıklığında fonksiyona bağlı olarak üstün nitelikli iki farklı Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam ürünleri tercih edildi” dedi.

Proje için geliştirilen yeni temperlenebilir Solar Low-E Cam ile oluşturulan ısıcam kombinasyonuyla yüzde 51 ışık geçirgenliği sağlandığını ifade eden Ebru Şapoğlu, ürünlerin projede ihtiyaç duyulan optimum ışık geçirgenliği ve düşük yansıtma özelliğiyle şeffaf tasarıma imkan verdiğini söyledi. Ayrıca projede tercih edilen ısıcam kombinasyonunun, yazın güneş ışığının sadece yüzde 29’unun içeri girmesini sağladığını ileten Şapoğlu, böylece yaz aylarında soğutma, kış aylarında da ısı kayıplarını yüzde 50 azaltarak ısıtma giderlerinden tasarruf edilebileceğini söyledi.

"Enerji tasarrufu sağlıyor"

Şapoğlu, “Bu camlar, temperlenebilme özelliğiyle emniyet ihtiyacını karşılarken, cam kırılması sonucunda ortaya çıkabilecek yaralanma risklerini azaltıyor. İç ve dış cam kombinasyonunda tercih edilen lamine cam ile de güvenlik ihtiyacının yanı sıra gürültü kontrolü sağlanıyor” dedi.

Şişecam’ın geliştirdiği temperlenebilir Solar Low-E Camın projenin geniş yüzeyli çatı ışıklıklarında tercih edildiğini ifade eden Pazarlama Satış Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu; ürünün, performansıyla çatıda güneş ışığının sadece yüzde 26’sının içeri girmesine izin verdiğini söyledi.

Ayrıca etkin güneş kontrolü ile soğutma giderlerinden tasarruf sağladığını dile getiren Şapoğlu, “Yüzde 40 ışık geçirgenliği sayesinde aydınlık iç mekan etkisinden vazgeçmeden gökyüzünü ve bulutları izlemeyi de mümkün kılıyor. İç cam kombinasyonunda tercih edilen lamine camlar ise güvenlik ihtiyacını karşılıyor. Ürün ayrıca tüketilen enerjiden tasarruf sağlayarak, karbondioksit salımını azaltıyor” diye konuştu.

Son iki yılda pazara beş yeni ürün sundu

Pazarın değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüklerini bildiren Ebru Şapoğlu, pazara sundukları çevre dostu ve enerji verimli camlarla daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ürünler imal etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Temperlenebilir Low-E Cam markaları ile pazara sundukları temperlenebilir ürün gamına 2017 ve 2018 yılında yeni ürünler eklediklerini belirten Şapoğlu, şunları kaydetti: “2017 ve 2018 yılında pazara 5 yeni ürün sunduk. Camlar ihtiyaca göre ısı ve güneş kontrolü, düşük yansıtma, etkin ısı kontrolü, şeffaflık ve kontrollü gün ışığı özellikleri sağlıyor. Bir diğer yeni ürünümüz olan Şişecam temperlenebilir boyalı camın temperlenebilme özelliği emniyet ihtiyacına yönelik çözümler sağlıyor. İç mekanların yanı sıra dış mekanlarda uygulanarak kullanıcılara farklı alternatifler sunuyor.”

10 ülkede 17 tesisi bulunuyor

Şirketlerinin, geniş ürün yelpazesi ile dış cephe için ısı yalıtımı, güneş kontrolü, emniyet, güvenlik ve gürültü kontrolü gibi alanlarda cam üretimini sürdürdüğünü ileten Ebru Şapoğlu, bu kapsamda dış cephe, emniyet ihtiyacını da karşılayan farklı performanslarda kaplamalı cam ürünlerini pazara sunduklarını ifade etti.

Şişecam Düzcam’ın, sektörel gelişim paralelinde değişen ihtiyaçlara yönelik fonksiyonel çözümler sunmayı hedeflediğine dikkat çeken Şapoğlu, “En son teknolojileri kullanarak katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Türkiye ve uluslararası pazarlarda yatırımlarına kesintisiz olarak devam eden şirketimiz, 10 ülkede 17 üretim tesisi, ortaklıkları ve genişleyen ürün yelpazesiyle inşaat, otomotiv, enerji ve beyaz eşya sektörlerine girdi sağlıyor” dedi.