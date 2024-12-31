Şişecam "Rusya'da üretim ve satış operasyonlarımız aralıksız ve kesintisiz olarak sürüyor" açıklamasında bulundu.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rusya'da Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası, Mimari Cam ve Otocam olmak üzere 4 ana iş kolumuzda 8 tesisimizle yönettiğimiz üretim ve satış operasyonlarımızı aralıksız ve kesintisiz olarak sürdürmekteyiz.

Şirketimiz, Rusya'da yerleşik tüm iştiraklerinin yönetim ve kontrolünü kendi bünyesinde bulundurmakta olup, aynı zamanda "dost ülkeler" tanımında yer alan şirketlerden biridir. Bu nedenle, Şirketimiz bölgede yaşanan gelişmelerden herhangi bir şekilde olumsuz yönde etkilenmemektedir.

"Olumsuz gelişme bulunmuyor"

Bu kapsamda, Şirketimizle ilgili olarak tarafımızca bilinen herhangi bir olumsuz gelişme bulunmamaktadır. Yeni gelişmeler olması durumunda, her zaman olduğu üzere, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.



Şirketimizle ilgili güncel, doğru ve şeffaf bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yatırımcılarımız ile paylaşılmakta olup, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir.



İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

Anadolu Efes’in şirketine kayyum atandı

Rusya'da Anadolu Efes'in de ortağı olduğu AB InBev Efes'e kayyum atanmıştı. Putin'in imzaladığı kararnameyle şirketin yönetimi GK Vmeste isimli kuruluşa devredilmiş kararın ardından Anadolu Efes ile Anadolu Grubu hisselerinde sert düşüş yaşanmıştı.