Şişecam, Türkiye sermaye piyasalarının en büyük birleşmesine imza attı

05 Ekim 2020

Bugün Borsa İstanbul’da gong Şişecam için çaldı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın birlikte çaldıkları gongla seans açıldı.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, gong töreni sonrasında yaptığı açıklamada, küresel rekabette Şişecam’ın gücüne güç katmak amacıyla tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiklerini kaydetti.

Birleşme hamlesinin Şişecam’ın uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Kırman, “Faaliyet gösterdiği her alanda öncü olma vizyonu doğrultusunda, ülkemiz ve dünyada ilkleri gerçekleştiren Şişecam, birleşme hamlesiyle de önemli bir başarıya imza attı. Ülkemiz sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini örnek alınacak bir başarıyla tamamladık. Şişecam yüzde 49 ile Türkiye’nin halka açıklık oranı en yüksek sınai şirketi oldu. Uluslararası çapta da niteliksel açıdan benzerlerine çok az rastlanabilecek bu süreçteki koşulsuz destekleri için hissedarlarımıza, değerli katkılarıyla bu başarıyı mümkün kılan çalışanlarımıza, Şişecam’a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şişecam’ın 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla MSCI Global Standart Endeksi’ne dâhil edilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduklarını dile getiren Kırman, “Borsada işlem gören tek şirketimiz artık Şişecam. Halka açıklık oranı ve işlem derinliği borsada artan, yatırımcılar için daha cazip tek bir hisse Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Önümüzdeki dönemde diğer önemli endekslerde de yer almasını beklediğimiz Şişecam’ın uluslararası fon ve yatırımcılar açısından daha da fazla ilgi odağı olacağına ve daha yüksek hisse değeri yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başlatılırken, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan resmi başvuru 23 Temmuz 2020 tarihinde onaylandı. 26-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında da söz konusu ana iştiraklerin Şişecam bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi kabul edildi. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri ise 30 Eylül 2020 tarihinde tamamlandı.

Tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştiren Şişecam’ın Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketi ise 5 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. oldu. Bugün Borsa İstanbul’da gong Şişecam için çaldı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın birlikte çaldıkları gongla seans açıldı.

“Ülkemiz sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini örnek alınacak bir başarıyla tamamladık”

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, gong töreni sonrasında yaptığı açıklamada, dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer alan Şişecam’ın dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında ise dünya lideri olduğuna dikkat çekerek, “Faaliyet gösterdiği her alanda öncü olma vizyonu doğrultusunda, ülkemiz ve dünyada ilkleri gerçekleştiren Şişecam, birleşme hamlesiyle de önemli bir başarıya daha imza attı. Ülkemiz sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini örnek alınacak bir başarıyla tamamladık. Şişecam yüzde 49 ile Türkiye’nin halka açıklık oranı en yüksek sınai şirketi oldu. Uluslararası çapta da niteliksel açıdan benzerlerine çok az rastlanabilecek bu süreçteki koşulsuz destekleri için hissedarlarımıza, değerli katkılarıyla bu başarıyı mümkün kılan çalışanlarımıza, Şişecam’a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Paydaşlarımızdan aldığımız büyük güçle iddialı küresel hedeflerimiz doğrultusunda daha da hızlı adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“MSCI Global Standart Endeksi’nde yer almanın memnuniyetini yaşıyoruz”

Küresel rekabette Şişecam’ın gücüne güç katmak amacıyla tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiklerini ifade eden Kırman, “Birleşme işlemi sonucunda, Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz Şişecam oldu. Halka açıklık oranı ve işlem derinliği artan, yatırımcılar için daha cazip tek bir hisse artık Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Şişecam’ın MSCI Global Standart Endeksi’ne 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla dâhil edilmesinin de ayrıca memnuniyetini yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer önemli endekslerde de yer alarak, uluslararası fon ve yatırımcılar açısından daha da fazla ilgi odağı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Gelirlerimiz ve kârlılığımızı daha da artırarak, yatırımcılar açısından daha yüksek bir hisse değeri sergilemeyi amaçlıyoruz”

Birleşme sayesinde, tedarik zinciri, üretim, satış ve pazarlama gibi ana fonksiyonların merkezileşmesiyle maliyet avantajı sağlamayı, iş kolları arasında sinerji yaratmayı ve karar alma süreçlerini daha etkin hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kırman, şöyle devam etti, “Böylece nihai olarak gelirlerimiz ve kârlılığımızı daha da artırarak, yatırımcılar açısından daha yüksek bir hisse değeri sergilemeyi amaçlıyoruz. Farklı iş kollarında dört kıtaya yayılan bir coğrafyanın daha etkin yönetimini mümkün kılan, aynı zamanda çevik, hızlı ve yalın bir küresel yapılanmayı beraberinde getiren bu birleşme, küresel sermaye piyasalarındaki algımızı ve konumumuzu daha da güçlendirirken, rekabet gücümüze ve şirket olarak yarattığımız ekonomik değere büyük katkı sağlayacak.”

“Geleceğin Şişecam’ı daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel olacak”

Kuruluşunun 85’inci yılını kutlayan Şişecam’ın birleşme hamlesinin uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kırman, “Geleceğin Şişecam’ının inşası yolunda attığımız bu önemli adım sayesinde odağımızda ‘küresel mükemmellik’ ilkesi yer alacak. Önümüzdeki dönemde yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile bütünsel kurumsal yönetim yaklaşımını merkezine alan, daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir Şişecam hedefliyoruz. Bu doğrultuda, organizasyonel yapımızın küresel olarak entegre edilmesi ile çok boyutlu bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Büyük veri kullanımı ile dijital dönüşüm yolculuğumuzu tamamlayacağız. Tüm değer zincirinde yüksek sinerji yaratacak etkili kaynak ve varlık yönetimiyle optimizasyonu sağlayacağız. Çevik, yalın ve etkin operasyonlar ile de küresel yapımızı güçlendirirken, operasyonel mükemmelliğe ulaşacağız” dedi.

“Yeni bir yükseliş dönemine adım atan Şişecam dikkat çekmeye devam edecek”

Daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel olacak Şişecam’ın yeni bir yükseliş dönemine adım atacağının altını çizen Kırman, şöyle devam etti, “Önümüzdeki yükseliş döneminde katma değerli yenilikçi ürünlere ve teknoloji tabanlı yapıya odaklanarak, sunduğumuz ürün ve çözümlerle küresel pazarda öncü olacağız. Küresel salgın sonrasında kurulacak olan yeni dünya düzeninde pazardaki yeni talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda hızla hareket ederek, yenilikçi teknoloji ve çözümlerimizi müşterilerimize sunacağız. Bu dönemde yeni iş alanları ve stratejik iş birliklerinden yararlanan dinamik bir portföy yönetimi gerçekleştireceğiz. Bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, otomotiv, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında da öncü bir rol üstlenmektedir. Orta vadede mevcut iş alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik hamlelere ek olarak, Şişecam’a değer katacağına inandığımız yeni iş alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz. Şişecam sadece cam sanayindeki güçlü konumuyla değil, aynı zamanda cam sektörü dışındaki diğer faaliyet alanlarındaki gelişim ve yatırımlarıyla da dikkat çekmeye devam edecek.”

"Şişecam’ın sürdürülebilir değer yaratan büyüme performansı daha da artarken, küresel ayak izi genişleyecek”

Şişecam’ın bugün dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine işaret eden Kırman, “Şişecam’ın yeni yükseliş döneminde güçlendirilmiş finansal kaynaklar ve tekleşmiş sermaye yönetimi sayesinde organik ve inorganik büyüme fırsatlarını daha etkin bir şekilde değerlendireceğiz. Sürdürülebilir değer yaratan büyüme performansımızı daha da artırırken, operasyonlarımızın küresel ayak izini genişletmeye devam edeceğiz. Uluslararası düzeyde etkin rekabeti sürdürebilecek uzmanlığa sahip olduğumuz dengeli ve yüksek getirili iş portföyümüz ve operasyonlarımızın coğrafi çeşitliliği sayesinde makro ölçekteki kırılganlıklara karşı daha dirençli bir pozisyona gelirken, finansal gücümüzü daha da artıracağız. Ülkemizi küresel arenada haklı bir gururla temsil etmeyi ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

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