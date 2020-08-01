Şişecam, 'yerinde gümrükleme' uygulamasına geçti

01 Ağustos 2020

Şişecam Topluluğu, “temassız dış ticaret” hedefi doğrultusunda hem üretim hem de ihracat yapan şirketlere özgü olan, üretimde kullanılan ithal girdilerin “yerinde gümrükleme” uygulamasına geçti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, üretim kapasitesi açısından dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer aldıklarına dikkat çekti. Topluluk olarak dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideri olduklarını belirten Kırman, bugün dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri, 150 ülkeye ulaşan satışları ve 22 bin çalışan ile Türkiye’yi küresel arenada temsil eden bir dünya markası olduklarını söyledi.

Küresel salgın dönemine yönelik proaktif çalışmalarının da meyvelerini vermeye başladığını açıklayan Kırman, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, dış ticaretin daha hızlı, daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yeni yapısıyla devreye alınan yerinde gümrükleme uygulamasını ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yerinde gümrükleme yetkilendirmesi sayesinde üretimde kullanacağımız ara mallar, ülkemize geldikten sonra doğrudan tesislerimize ulaşacak ve gümrükleme işlemleri tesislerimizde gerçekleştirilecek. Böylece 150 ülkeye 800 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Topluluğumuz, üretim için gerek duyduğu ara malları daha kolay ve daha hızlı temin edebilecek. Her şeyden önemlisi de tüm gümrükleme işlemlerini belge ve insan teması olmadan üretim tesislerimizde güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabileceğiz.”

İlk işlem Bursa Yenişehir’de gerçekleştirildi

Bu süreçte Şişecam Topluluğu’na danışmanlık hizmeti sunan Kızılkaya Gümrük Müşavirliği’nin verdiği bilgiye göre, ihracatı desteklemek, firmaların küresel rekabet gücünü artırmak ve lojistik süreç ve maliyetlerini azaltmak amacıyla daha önce mevzuatı çıkarılan, ancak uygulamaya girmeyen ithalatta yerinde gümrükleme sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerin ardından yeni yapısıyla devreye alındı. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ndeki yerinde gümrükleme yetkisine sahip olan ihracatçı firmalar, üretimde kullanacakları ithal ara malları sınır kapısı ve limanlardan doğrudan kendi tesislerine sevk ederek, gümrük işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, yeni sisteme göre ilk yerinde gümrükleme işlemi de Şişecam Topluluğu’nun Bursa Yenişehir’deki cam ambalaj üretim tesisinde yapıldı.