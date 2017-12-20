Şişecam'a bakanlıktan Ar-Ge ödülü

20 Aralık 2017

Şişecam Topluluğu’nun 40 milyon TL’lik yatırımla Gebze-Çayırova’da faaliyete geçirdiği Bilim ve Teknoloji Merkezi, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Fikri Mülkiyet Yetkinliği ödülüne layık görüldü. Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ödülü T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı. Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi, bu ödül için Bakanlık tarafından desteklenen 889 ArGe merkezi arasından seçildi.

Şişecam Topluluğu’nun cam bilimi ve teknolojisi alanında geleceğin ürünlerine ve üretim teknolojilerine yön verdiğini ifade eden Prof. Dr. Şener Oktik, “Şişecam Topluluğu bünyesindeki ArTeGe (Araştırma ve Teknolojik Geliştirme) faaliyetlerinin lokomotifi konumunda olan Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi, toplam 9 bin 400 metrekare kapalı alana ve ödüllü bir yeşil bina olma özelliğine sahip bulunuyor. Alanında Türkiye’nin en büyük ve donanımlı, dünyanın da sayılı Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde yurt içi ve yurt dışında araştırma ve teknolojik geliştirme çalışmaları alanında 225 yetkin uzmanın görev alıyor. Araştırma ve Teknolojik Geliştirmeye bağlı bir büyüme hedefleyen Şişecam Topluluğu, bu alandaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor” diye konuştu.