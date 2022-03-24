Şişecam'da 27’nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Türkiye’de 4, globalde 11 olmak üzere, 14 ülkede toplam 15 farklı işçi sendikası ile toplu sözleşme faaliyetleri yürüten Şişecam, Kristal-İş Sendikası ile 27’nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam’ın Türkiye’deki 13 üretim tesisini ve 6 bin 396 çalışanını kapsayan toplu sözleşme sürecinde Şişecam ile Kristal-İş Sendikası arasında yürütülen müzakereler sonucunda tüm hususlarda mutabakat sağlandı.

1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2 yıl yürürlük süreli 27’nci Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi ile Şişecam, işçilik ücretleri açısından ülkedeki en iyi şartlara sahip kurumlar arasındaki yerini korudu.

Açıklamada, Şişecam’ın yatırımlara, istihdama, net ihracatçı konumu ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceği belirtilirken, 27’inci Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin başta çalışanlara olmak üzere tüm paydaşlar için hayırlı olması dilendi.