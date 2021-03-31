Şişecam'da bayrak değişimi

Şişecam Genel Müdürü Ahmet Kırman, 30 Haziran'da bayrağı Mustafa Görkem Elverici'ye devredecek. Yönetim kurulu başkan vekili olan Prof. Dr. Ahmet Kırman yeni dönemde, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Senar Akkuş ise Başkan Vekilliği görevini devralacak.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür görevinden ayrılacak olması nedeniyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Mustafa Görkem Elverici'nin 01 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak görevlendirilmiştir."