Şişecam'da üst düzey atama

Şişecam Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Tolga Ünal atandı.

1993'te Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olup İktisat alanında yüksek lisansını tamamlayan Ünal, kariyerine 1997'de İş Bankası'nda başladı.

Grubun farklı iştiraklerinden sonra İşbank AG Frankfurt'ta Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ünal, son olarak İş Bankası Finansal Yönetim Bölümü Müdürü olarak çalıştı. Ünal, bu görevinde bankanın solo ve konsolide finansal raporlarının hazırlık ve yayım koordinasyonu, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların finansal raporlarında uygulanacak muhasebe politikalarını belirlenmasi gibi sorumluluklara üstlendi.

Ünal ayrıca kâr dağıtım sürecinin hazırlanması, sermaye artışı sürecinin yönetimi gibi bankanın finansal raporlama sürecinden ve bu çerçevedeki politikalarına yön verilmesinden de sorumluydu.