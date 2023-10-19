Şişecam’dan 100. yıl koleksiyonu: ‘Gururla

Şişecam, 100 yıllık Cumhuriyet’in izlerini yansıttığı Gururla Koleksiyonu'nu tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın 100 yıllık Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin ve gelişiminin izlerini cam eserlere yansıttığı Gururla Koleksiyonu birçoğu sınırlı sayıda üretilen 26 farklı üründen oluşuyor.

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan Gururla Koleksiyonu’nun tanıtım toplantısı Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman ile Genel Müdür Görkem Elverici'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Yetkin Dikinciler’in Gururla Koleksiyonu’na ait her biri Cumhuriyet tarihinin önemli anlarına işaret eden ürünlerinin hikayesinin aktardığı toplantıda yapılan açıklamada, “Gururla Koleksiyonu birçoğu sınırlı sayıda üretilen 26 farklı üründen oluşuyor.

Bu özel koleksiyon, Cumhuriyet’in aydınlığı ve tarihini, Paşabahçe Mağazaları’nın özgün tasarım gücü ve cam işçiliğinin ustalığı ile buluşturuyor” denildi. Geceye Kerem Görsev'in özel dinletisi eşlik etti. Sadece 2023 adet üretilen koleksiyon eserlerinden bazıları Minnet Saati, İstiklal Mikrofon, Yankı Gramofon olarak sıralandı.

Bir Cumhuriyet şirketi olarak Şişecam

Şişecam 100 yıllık Cumhuriyet’in 88 yılına eşlik eden köklü bir şirket. Kuruluş felsefesi de Cumhuriyet’in iktisadi bağımsızlığını güçlendirmeye dayanıyor.

Ülkede bir cam sanayi kurulması fikri doğduğunda, kurtuluş mücadelesini şanlı zaferlerle taçlandırıp bağımsızlığına kavuşan Türkiye Cumhuriyeti’nin 10’uncu yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyordu. Milli fabrikaların temeli ilk kez 1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile atıldı. Planda alınan kararlardan biri de cam sanayisi alanında fabrikalar kurulmasıydı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunun eseri olan Türkiye Şişe ve Cam Anonim Sosyetesi, 29 Kasım 1935 tarihinde ilk fırınını Paşabahçe’de ateşledi. Fabrika ülkenin ihtiyaçlarını öncelik vererek işe gaz lambası, ilaç şişesi ve cam bardak üreterek başladı Kuruluşundan sadece bir yıl sonra, ülkenin tüm cam eşya ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve yetkinliğe ulaşmıştı.

Cumhuriyet’in sanayi temelli kalkınma hamlelerinin en somut girişim ve gelişim öykülerinden biri olan Şişecam, bugün 14 ülkede 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanıyla, Türkiye'nin üretim gücünü global arenada temsil ediyor. Cumhuriyet’in aydınlığı ve umudunu tasarımlarına yansıtan Gururla Koleksiyonu’nun her bir objesi tarihte önemli bir olaya işaret eden etkileyici bir hikâyeye sahip.