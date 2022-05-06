Şişecam’dan 17 milyar liralık net satış

Şişecam, 2022 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın bu dönemdeki konsolide net satışları 17 milyar TL’ye ulaştı. Uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 66 oldu.

İlk çeyrekte 1,4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,2 milyon ton soda külü ve yaklaşık 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Bu dönemde 240 milyon dolarlık ihracat yapan Şişecem'ın toplam yatırımı ise 1,2 milyar lira oldu.

2022 yılı Ocak-Mart dönemi sonuçlarını değerlendiren Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Faaliyetlerini ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yürüten Şişecam, 2022 yılının ilk 3 ayında 17 milyar TL gelir elde etmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi proaktif uygulamalarımız, güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Stratejik yatırımlarımız devam edecek”

Şişecam, her dönem olduğu gibi 2022’nin ilk çeyreğinde de büyüme hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdüğüne dikkat çeken Elverci, Şişecam’ın 2022 yılı başında, İtalya’da önemli bir satın alıma gerçekleştirdiğini söyledi. Şişecam’ın dünyanın önde gelen refrakter üreticilerinden İtalyan Refel firmasını bünyesine kattığını anımsatan Elverci, “Şişecam, refrakter alanındaki bu yatırımı ile hem Avrupa ve dünya cam piyasasındaki stratejik konumunun daha da güçlenmesini sağlayacak hem de gelişmekte ve büyümekte olan refrakter sektöründe önemli bir oyuncu haline gelecek. Hammadde temini ve üretimde sürdürülebilirliğe yönelik adımlarımız ve stratejik yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla devam edecek.” diye konuştu.

Dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Elverci, bu kapsamda 2021’de Avrupa’da cam ambalaj alanındaki ilk yatırım olarak duyurdukları Macaristan tesisinin temel atma törenini de 2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleştirdiklerini aktardı.

Elverci, 2023’te ilk fırının devreye girmesi, takip eden yılda ikinci fırınının aktif hale gelmesi ve 2025’te ise tam kapasiteye ulaşması planlanan bu yatırım ile Şişecam’ın yıllık 330 bin tonluk ek üretim kapasitesine sahip olacağına dikkat çekti.