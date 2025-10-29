Şişecam'dan 200 milyon euro tutarında yatırım
Şişecam, Tarsus’ta toplam 200 milyon euro yatırım bedeliyle kurduğu buzlu cam fırını ve enerji camı hatlarını faaliyete geçirdi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu tesis güneş enerjisi sektöründe hızla artan talebi karşılamayı ve ihracat kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Cam endüstrisinin tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olan Şişecam, bu yatırımla enerji camları alanındaki uluslararası büyüme stratejisini pekiştirdi. Modern teknolojiyle donatılan tesis, yıllık 47 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olup, fotovoltaik panel üreticileri için yüksek geçirgenlik özelliği bulunan kaliteli cam üretecek. Ayrıca burada 426 kişi istihdam edilecek.
Şişecam'ın küresel yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, Tarsus’taki yeni enerji camı hatlarının devreye alınmasının şirket açısından yalnızca üretime başlamak anlamına gelmediğini vurguladı. Yücel, bu adımın Şişecam’ın küresel büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını araladığını ifade ederek, tesisin şirketin stratejik hedefleri açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.
“Bu aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik bağımsızlık yolculuğunda enerji sektörüne güçlü bir destek, sürdürülebilirlik ve verimlilik açılarından ise verdiğimiz güçlü taahhütlerin önemli bir göstergesi” diye konuşan Can Yücel, şöyle devam etti: “Yakın zamanda ilk üretimi gerçekleştirmeyi planladığımız ve 426 kişiye istihdam sağlayacağımız bu hat, kapasitesi, teknolojisi ve konumu ile Şişecam’ın enerji camları alanındaki küresel yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.”
Son olarak bu yatırımın en dikkat çekici yönünün üretim süreçlerinde kullanılan ileri teknoloji sistemleri olduğu sözlerine ekleyen Can Yücel, “Yüksek kapasiteli fırınlarımız sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlarken, otomatik taşıma araçları ve yarı otomatik ambalajlama sistemleriyle dijitalleşme ve verimliliği en üst seviyeye taşıyoruz. Türkiye’den Avrupa’ya, Amerika’ya kadar uzanan geniş bir pazara girdi sağlayacak ürünlerimiz enerji verimliliğini artıran özellikleriyle fark yaratacak” değerlendirmesinde bulundu.