Şişecam'dan 200 milyon euro tutarında yatırım

Şişecam, Tarsus’ta toplam 200 milyon euro yatırım be­deliyle kurduğu buzlu cam fırını ve enerji camı hatları­nı faaliyete geçirdi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu tesis güneş enerji­si sektöründe hızla artan ta­lebi karşılamayı ve ihracat kapasitesini güçlendirme­yi amaçlıyor. Cam endüstri­sinin tüm temel alanların­da faaliyet gösteren tek kü­resel oyuncu olan Şişecam, bu yatırımla enerji camları alanındaki uluslararası bü­yüme stratejisini pekiştirdi. Modern teknolojiyle dona­tılan tesis, yıllık 47 milyon metrekare üretim kapasite­sine sahip olup, fotovoltaik panel üreticileri için yüksek geçirgenlik özelliği bulunan kaliteli cam üretecek. Ayrı­ca burada 426 kişi istihdam edilecek.

Şişecam'ın küresel yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, Tarsus’taki yeni enerji camı hatlarının dev­reye alınmasının şirket açı­sından yalnızca üretime baş­lamak anlamına gelmediğini vurguladı. Yücel, bu adımın Şişecam’ın küresel büyüme yolculuğunda yeni bir döne­min kapılarını araladığını ifade ederek, tesisin şirketin stratejik hedefleri açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

“Bu aynı zamanda Türki­ye’nin ekonomik bağımsız­lık yolculuğunda enerji sek­törüne güçlü bir destek, sür­dürülebilirlik ve verimlilik açılarından ise verdiğimiz güçlü taahhütlerin önemli bir göstergesi” diye konuşan Can Yücel, şöyle devam etti: “Yakın zamanda ilk üretimi gerçekleştirmeyi planladığı­mız ve 426 kişiye istihdam sağlayacağımız bu hat, kapa­sitesi, teknolojisi ve konumu ile Şişecam’ın enerji camları alanındaki küresel yolculu­ğunda yeni bir dönemin baş­langıcı olacak.”

Son olarak bu yatırımın en dikkat çekici yönünün üre­tim süreçlerinde kullanı­lan ileri teknoloji sistemle­ri olduğu sözlerine ekleyen Can Yücel, “Yüksek kapasi­teli fırınlarımız sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlarken, otomatik taşıma araçları ve yarı otomatik am­balajlama sistemleriyle di­jitalleşme ve verimliliği en üst seviyeye taşıyoruz. Tür­kiye’den Avrupa’ya, Ame­rika’ya kadar uzanan geniş bir pazara girdi sağlayacak ürünlerimiz enerji verimli­liğini artıran özellikleriyle fark yaratacak” değerlendir­mesinde bulundu.