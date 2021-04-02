Şişecam'dan 400 milyon liralık yatırım

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisinde yaklaşık 400 milyon liralık (yaklaşık 42 milyon euro) yatırımla yenilediği düzcam fırınını ateşledi.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen 240 bin ton kapasiteli fırınla pazara sunulacak son teknoloji ürünler ile, özellikle küresel salgın döneminde dalgalı bir seyir izleyen ve son dönemde hızla artan yurt içi düzcam talebine cevap verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam’ın 85 yılı aşkın geçmişinde, her dönemde olduğu gibi küresel salgın döneminde de olağan dışı koşullara rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü belirterek, "Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağan dışı koşullara rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı da ara vermeden sürdürdük. 2020 yılı ekim ayında devreye aldığımız sekizinci fırınla Avrupa’nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin ardından bugün Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız altıncı fırınımızı ateşleyerek devreye alıyoruz." bilgilerini verdi.

Üretim kapasitesi 2 milyon tona ulaştı

Bu fırınla sağlanacak olan yıllık 240 bin ton ek kapasite ile inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörünün yoğun taleplerine cevap verebilecek arz imkanına erişileceğini aktaran Kırman, "Yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisimizde soğuk onarımı tamamlanacak olan yine 240 bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınmasının ardından Şişecam, Türkiye’de 2 milyon tona ulaşan kurulu düzcam üretim kapasitesini aktif olarak kullanarak, Türkiye için değer yaratmaya kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

16 metreye kadar düzcam üretilecek

Ahmet Kırman, yeni üretim yetkinlikleriyle donatılan Yenişehir’deki yeni fırınla Şişecam 16 metreye kadar düzcam üreten sayılı üreticiler arasında yer alacağını ifade ederek, Şişecam’ın Yenişehir düzcam tesisinde Endüstri 4.0’a uygun şekilde ileri teknolojiyle yenilediği ve modernize ettiği altıncı fırını iç pazara sunulan kapasiteyi artırmasının yanı sıra ultra renksiz düzcam gibi katma değerli yeni ürünleri de pazara sunma imkanı tanıyacağını kaydetti.