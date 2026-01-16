Şişecam’dan 7 yıl vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond ihracı

Şişecam, uluslararası sermaye piyasalarında 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi. İhraç, Şişecam’ın İngiltere’deki yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK PLC aracılığıyla yapıldı.

Güçlü yatırımcı talebiyle tamamlanan ihracın kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi.

Eurobond ihracına 1,7 milyar dolar tutarında talep gelirken, işlemde Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirildi.

İhraca ilişkin kredi notları, Şişecam’ın mevcut kredi derecelendirme seviyelerine paralel olarak Fitch tarafından “B”, Moody’s tarafından ise “B2” olarak açıklandı.

İhraçtan sağlanan kaynakların, 2026 vadeli Eurobond ihracına ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülüğün yanı sıra seçili kısa vadeli finansal borçların refinansmanında kullanılması planlanıyor. Bu işlemle Şişecam, finansman kaynaklarını çeşitlendirirken kısa vadeli borçlarının önemli bir bölümünü uzun vadeye yayarak borç vade yapısını güçlendirmiş oldu.

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, uluslararası yatırımcı ilgisinin şirketin küresel ölçekteki güçlü konumlanmasına ve uzun vadeli stratejisine duyulan güveni ortaya koyduğunu belirtti. Yücel, “Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca bugünkü finansal performansımıza değil, uzun vadeli stratejik yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin somut bir göstergesidir. Borçlanma vadelerimizi uzatan bu işlem, finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken yatırım planlarımızı da destekleyecektir” dedi.