Şişecam’dan 84 milyon euroluk yatırım

Kerim ÜLKER

Bu yılın haziran ayında Avrupa’daki ilk cam ambalaj tesis yatırımını duyuran Şişecam, artan talep nedeniyle 2022 bitmeden bir projeyi daha hayata geçirme kararı aldı.

Şişecam, Eskişehir’deki tesisini üretim üssü haline getirecek yatırım için 84 milyon euroluk bütçe ayırdı. Hem iç hem de dış pazardaki iyileşme nedeniyle bu kararı alan Şişecam, Eskişehir’de 4 fırın ile sürdürülen üretimin kapasitesini artıracak. 2023 yılında kurulacak olan cam ambalaj üretim yapılacak tesis, 155 bin ton net üretim kapasiteli yeni bir fırın yatırımına kavuşmuş olacak. Yeni fırın, 2023 yılında devreye alınacak.

Söz konusu yatırım sonrası Şişecam'ın Türkiye'de kurulu üretim kapasitesi yılda 1.5 milyon tona yükselirken, Macaristan yeni tesis yatırımının tamamlanmasıyla şirketin küresel cam ambalaj üretim kapasitesi yılda 3.2 milyon tona ulaşacak.

Macaristan’daki en büyük Türk yatırımı

Bilindiği üzere Şişecam, Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirmek amacı ile iki fırınlı ve yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli, işletme sermayesi gereksinimleri dahil yaklaşık 255 milyon Euro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına karar vermişti. Avrupa'daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımının ilk fırınının 2023 yılında operasyona başlaması ve 2025 yılı itibariyle tesisin tam kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Yatırımla ilgili Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yatırımla ilgili olarak 14 ülkede 43 fabrikada üretim yapan Şişecam Grubu’nun Macaristan'da bugüne kadarki en yüksek Türk yatırımı olduğunu söylemişti. Macar hükümeti de bu yatırıma 12,5 milyar forint destek sağlayacak.