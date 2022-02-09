Şişecam’dan 9,2 milyar lira net kâr

Şişecam, 2021 yılını 2,6 milyar TL yatırım ve 32 milyar TL net satışla geride bıraktı. Geçen yıl 5,6 milyon ton cam üreten Şişecam, 2,3 milyon ton soda ve 4,5 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şirketin 2021 yılında net karı 9.2 milyar TL oldu.

Küresel salgın kaynaklı global ekonomik belirsizlik atmosferine rağmen, 2021 yılında güçlü büyümeyi sürdürdüklerini söyleyen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Üretim becerileri, risk yönetim kabiliyeti, güçlü mali yapısı, dijitalleşmiş altyapısı ve doğru fırsatları değerlendirdiği sağlam yatırım adımları ile güçlü finansal performans sergilemeye devam etti. ‘Ortak akıl’ ekseninde oluşturulmuş yönetişim kabiliyeti ile desteklenen sürdürülebilirlik ve devamlılık odaklı stratejimiz doğrultusunda birçok başarılı projeye imza attık. Önümüzdeki dönemde de uzun vadeli hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda Şişecam’ı geleceğe taşıyacak dönüşüm projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yatırım planlarımız ve güçlü yönetim kabiliyetimiz ile küresel hedeflerimize doğru yolculuğumuzu kesintisiz sürdüreceğiz” diye konuştu.