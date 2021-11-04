Şişecam'dan Eskişehir’e 1 milyar liralık yatırım

Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şişecam dünyada ivmesi hızla artan hijyen ihtiyacıyla birlikte yükselen cam ambalaj büyüme potansiyelini karşılamak üzere Eskişehir’deki cam ambalaj üretim tesisine yıllık 155 bin ton kapasiteli yeni bir fırın yatırımı yapma kararı aldı. Şişecam’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik (84 milyon Euro) yatırımla hayata geçireceği yeni cam ambalaj fırınının 2023 yılı başında devreye girmesi planlanıyor. Şişecam’ın global cam ambalaj üretim kapasitesini 3.2 milyona ulaştırması hedeflenen yatırım, renksiz ve yeşil cam ambalaj üretimi yaparak birçok önemli sektöre girdi sağlayacak.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam’ın Eskişehir’de gerçekleştireceği yeni yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: “Şişecam, cam sanayinin kurucusu olduğu Türkiye’de, sektörün büyümesine, ihracatına ve gelişmesine katkı sağlayan yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şişecam, gerek sağlık bilincinin artmasıyla birlikte yükselen iç cam ambalaj talebine cevap verebilmek, gerekse ihracat stratejilerini gerçekleştirebilmek için halihazırda dört cam ambalaj fırını ile üretim faaliyeti gösterdiği Eskişehir’de yeni bir fırın yatırımı kararı aldı. Ülkemize değer katan yatırım müjdelerimize devam ediyoruz. Bu yıl Eylül ayında Türkiye’ye otocam ve düzcam alanında 4 milyar TL’lik iki yeni float yatırımı müjdesi veren Şişecam, cam ambalaj alanındaki bu son yatırım hamlesi ile birlikte, Türkiye’ye yönelik açıkladığı yeni yatırımların tutarını 5 milyar TL’ye çıkarmış oldu. Yatırımlarıyla, girdi verdiği sektörlerin ihracatından istihdamına geniş bir çerçevede fayda sunan Şişecam, en güncel teknolojiler ve dijital uygulamalar ile desteklediği Eskişehir tesisini, Avrupa’nın önemli cam ambalaj üslerinden biri haline getirdi.”

Global cam ambalaj üretim kapasitemiz 3,2 milyon tona ulaşacak

Şişecam’ın halihazırda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da sürdürdüğü yıllık 2.6 milyon tona ulaşan cam ambalaj üretim kapasitesi ile çok güçlü bir oyuncu konumunda olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman şöyle devam etti:

“Bu yıl Haziran ayında, Macaristan’da gerçekleştirme kararı aldığımız yıllık 330 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni green-field tesis yatırımımız ile de cam ambalaj alanında Avrupa pazarındaki varlığımızı güçlendirecek önemli bir adım attık. Bu yatırım ile Avrupa’daki üretim ayak izimize cam ambalaj alanını da eklemiş olduk. 2023 yılında operasyona başlamasını ve 2025 yılı itibariyle tam kapasiteye ulaşmasını hedeflediğimiz yeni tesis yatırımımız ile 3 milyon tonu aşacak global cam ambalaj üretim kapasitemiz, Eskişehir’de gerçekleştireceğimiz son yatırım kararımız ile 3.2 milyon tona ulaşacak. Artan kapasiteler, küresel salgın sürecinde daha da yükselen sağlık ve hijyen bilinci doğrultusunda ivmelenen cam ambalaja talebine cevap vermemizi sağlayacak.”

Şişecam’ın ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yüksek performansa dayalı yatırım politikası doğrultusunda büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Prof. Dr. Kırman “Türkiye cam ambalaj pazarı, dünya ortalamasına kıyasla yüksek büyüme hızı ve doygunluğa ulaşmamış kişi başı cam ambalaj tüketimi ile yüksek potansiyele sahiptir. Batı Avrupa’da kişi başı cam tüketimi 45 kilogram seviyelerine ulaşırken, bu tüketim Türkiye’de 18 kilogram seviyelerinde kalmaktadır. Bu da, Türk cam ambalaj pazarının büyüme potansiyelini gözler önüne seren önemli bir göstergedir”açıklaması yaptı.

Cam ambalaj alanında yüksek büyüme potansiyeli görüyoruz

2020 yılında, pandemi etkisine rağmen mevcut hacmini hacmini büyük ölçüde ölçüde korumuş olan Türkiye cam ambalaj pazarının, 2021 yılının ikinci yarısında Covid-19 kaynaklı önlemlerin gevşetilmesi, HORECA kanalının büyük oranda açılması ve turizmin pozitif etkisi ile beraber olumlu bir seyir izlediğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Pazarın 2021 yılında hızlı bir büyüme göstermesi bekleniyor. Çinli üreticilerin ABD pazarında etkinliğinin azalması beklentisi, Avrupa pazarının büyümeye devam etmesi ve Şişecam’ın Avrupa’da tercih edilen tedarikçilerden biri olması, ihracat potansiyelinin daha da yüksek olduğuna işaret ediyor” dedi.

Beşinci fırın yatırımıyla birlikte artan üretim kapasitesi ve sahip olduğu ileri teknoloji altyapısının Eskişehir’in cam ambalaj üretim üssü statüsünü güçlendireceğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman açıklamasını şöyle sürdürdü: “Eskişehir, stratejik bir cam ambalaj üretim üssü olmasının yanı sıra, pazar erişim potansiyeli doğrultusunda, yeni yatırımımız için doğru lokasyon olarak öne çıktı. Yurt içi pazar talebine hızla cevap verilebilmemizi sağlayacak olan yeni yatırımımız, yurt dışında oluşabilecek ek satış taleplerinin değerlendirilmesi bakımından da avantajlar sunacak. 2023’ün ilk çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni fırının yurt içinde ve ihracat pazarlarında başta içecek ve gıda ambalajı olmak üzere çok sayıda sektöre girdi vermesini planlıyoruz.”