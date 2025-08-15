Şişecam'dan güçlü performans: Yılın ilk yarısında 101 milyar lira net satış

Şişecam, 2025 yılının ilk yarısında 101 milyar lira konsolide net satış elde etti. Şirketin açıkladığı finansal sonuçlara göre, Türkiye dışındaki üretimlerden elde edilen uluslararası satışların, konsolide satışlar içindeki payı yüzde 62’ye ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında Şişecam’ın toplam yatırımları 14,6 milyar lira olurken, ihracatı 483 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 2,8 milyon ton cam üreten şirket, 2,2 milyon ton soda külü ve 1,9 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi yaptı.

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, 2024’ten itibaren etkisini hissettiren küresel makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin, 2025’te de iş dünyasını şekillendirmeye devam ettiğini vurguladı.