Şişecam’dan ilk yarıda 40,2 milyar liralık net satış

Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam, 2022 yılının ilk yarına ait finansal sonuçlarını açıkladı. İlk yarıda Şişecam’ın konsolide net satışları 40,2 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıyılda 2,9 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2,4 milyon ton soda külü ve yaklaşık 2,1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Şişecam olarak ortak akılla hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve dönüşüm projeleriyle büyüme yolculuğumuzu başarıyla sürdürdük. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yolumuza devam ederken, girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesini destekleyecek yatırımlarımıza da devam ederek toplam 2,8 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Yılın ilk altı ayında gelirlerimizi 40,2 milyar TL seviyesine taşıdık. Bu dönemde ihracatımız ise 478 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de üretmeye ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

"Bütüncül bir kalkınma yaklaşımıyla büyüdük"

Şişecam’ın her dönem olduğu gibi bu yılın ilk yarısında da büyüme hamlelerini risk ve fırsatları değerlendiren ve tüm ekosistemini kapsayan bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdüğünü belirten Görkem Elverici, devamında şunları kaydetti: “Dünya, değişime yönelik ihtiyaçların aniden ortaya çıktığı ve uyumlanma kabiliyetinin giderek önem kazandığı köklü bir dönüşümden geçiyor. Her ne kadar pandeminin kapanmalara bağlı olumsuz etkileri zayıflamış olsa da COVID-19 küresel bir risk olarak varlığını sürdürüyor. Dünyanın Rusya-Ukrayna çatışması, hiperenflasyon, durgunluk, enerji kıtlığı ve tedarik zinciri kesintileri gibi riskleri yönetmeye çalıştığı bu dönemde Şişecam, sağlıklı ve güçlü bir performans sergileyerek yıl sonu için belirlediği finansal hedeflerine bir adım daha yaklaştı.”

Yalın ve çevik ‘Tek Şişecam’ mottosuyla başlayan birleşme sürecinde risklerin proaktif ve veri odaklı yaklaşımla etkin bir şekilde yönetildiğini aktaran Elverici, “Maliyet optimizasyonu uygulamalarımız, etkin üretim planlamamız, sağlıklı tedarik zinciri yönetimimiz ve başarılı kriz çözme becerilerimiz iddialı hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor. Şişecam'ın fonksiyonel bazlı organizasyon yapısı neredeyse tamamlandı. Daha çevik ve yalın organizasyon yapımız, yeni dünyanın değişen koşullarına hızla uyum sağlamak için bize gerekli platformu sağlıyor. 4 kıtada, 14 ülkedeki üretim tesislerimizde neredeyse tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan yatırımlar ile önümüzdeki 5 yılda 2 kat büyüme hedefliyoruz.” dedi.

3,4 milyar liralık buzlu cam fırını yatırımı

Sektördeki ihtiyaç ve talepler doğrultusunda yeni yatırımları devreye aldıklarını belirten Elverici, güneş enerjisi sektöründe ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek, yükselen talebe cevap vermek amacıyla Mersin’de hali hazırda sürdürdükleri yeni düzcam hattıyla aynı sahaya yeni bir buzlu cam fırını ve işleme hattı yatırımı kararı aldıklarını anımsattı.

Bu yeni yatırımın küresel güneş enerjisi pazarında ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmalarına ve sürdürülebilir katma değerli ürünler üretme stratejilerine katkı verilmesine imkan sunacağını belirten Elverici, “İşletme sermayesi dahil yaklaşık 3,4 milyar TL (185 milyon euro) değerindeki bu yeşil saha yatırımıyla bir yandan enerji camları pazarının büyümesine katkıda bulunurken diğer yandan da sektörde ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.