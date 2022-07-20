Şişecam'dan Mersin'e ikinci buzlu cam hattı yatırımı

Şişecam, işletme sermayesi dahil yaklaşık 3,4 milyar TL (185 milyon Euro) değerinde yatırımla Tarsus OSB’de günde 600 ton kapasiteli buzlu cam fırını ve yılda 20 milyon metrekare kapasiteli enerji camı işleme hattı kurmaya hazırlanıyor.

Şişecam yeni yatırımıyla enerji camları sektöründe ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şişecam 87 yılı aşkın geçmişinde olduğu gibi olağandışı koşullara rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürüyor. Güçlü küresel hedeflerimize farklı faaliyet alanlarında sürdürülebilir büyüme odağımıza uygun olarak yeni yatırım hamleleriyle yürüyoruz. Bunu yaparken dünyadaki trendleri izleyip yeni yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz. Artan enerji maliyetlerine karşın güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyetlerinin düşmesi ve global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyeti etkileriyle buzlu cam ve enerji camı sektörü yeni fırsatlar sunuyor. Ülkemizin cam talebini en etkin şekilde karşılama ve ekonomimiz için değer yaratma önceliğimiz kapsamında dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe ortaya çıkan bu fırsatı değerlendirerek Mersin’e yeni bir buzlu cam hattı yatırımı ve işleme hattı kararı aldık. Bu yatırımın Şişecam’ın sürdürülebilirlik odaklı katma değerli ürün üretme stratejisine de katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Sektördeki ithalatı azaltacak

İklim krizinin de etkisiyle tüketicilerde ve ülke yönetimlerinde oluşan karbon salınımına yönelik farkındalığın, doğaya en çok karbon salınımına yol açan sektörlerden biri olan enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara dönüşümü en öncelikli konu haline getirdiğini ifade eden Kırman, sözlerine şöyle devam etti:

“Enerjide arz/talep dengesinin bozulmasıyla birlikte hızla artan doğalgaz, elektrik ve yakıt fiyatları, fosil yakıtlara kıyasla maliyeti daha düşük yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi artırdı. Yaşanan bu gelişmeler, güneş enerjisini elektrik üretimi için en uygulanabilir çözüm olarak öne çıkarıyor. Türkiye’de 2018 yılında 8 milyon metrekare olan enerji camları pazar talebinin yaklaşık 3 kat artarak 2022 yılında 23 milyon metrekare seviyesine çıkması bekleniyor. Biz de sektörde ortaya çıkan bu fırsatı Türkiye için bir değere dönüştürmek istedik. Mevcut durumda pazardaki talebin yüzde 64’ü ithalat ile karşılanırken geri kalan yüzde 36’lık kısım ise Türkiye’deki tek yerel üretici olarak Şişecam tarafından karşılanıyor. Yeni fırın ve işleme hattı yatırımımız sayesinde artan talebe karşılık vermenin yanı sıra, sektördeki ithalat oranını azaltmayı ve ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.