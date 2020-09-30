Şişecam'dan Polatlı'ya 1 milyar liralık yeni yatırım

30 Eylül 2020

Şişecam, iç pazarda artan paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak Ankara’nın Polatlı'daki düzcam üretim tesisinde yıllık 240 bin ton üretim kapasitesine sahip ikinci fırın yatırımı gerçekleştirdi. Şişecam, yaklaşık 1 milyar TL (yaklaşık 130 milyon dolar) yatırım yaptığı yeni fırını 2 Ekim'de devreye alacak.

Yatırımla ilgili açıklama yapan Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Ekonomimizde özellikle Temmuz ayı sonundan itibaren meydana gelen ivmelenmeye bağlı olarak oluşan talebi karşılamak amacıyla yapılan önceliklendirme ile yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla tamamlanan 750 ton/gün kapasiteli hattımızı faaliyete geçiriyoruz. Küresel salgın bağlamında öngörülmeyen talep artışına yönelik Şişecam’ın üretim yaptığı diğer coğrafyalardan da piyasanın ihtiyacını gidermek amacıyla cam arzı yapılması yoluna gidilmiş olup, kurlarda meydana gelen yükselmeye rağmen pandemi döneminde işletmelerimizin zorlanmamasını teminen ürün fiyatlarında değişiklik yapılmamış ve ödeme koşullarında kolaylık sağlanmıştır. Yine bu dönemden başlayarak düzcam sevkiyat kapasitemiz olan aylık 100 bin tonunun tamamını kullanmayı sürdürmekteyiz. Dolayısıyla stratejik yatırım planlarımız doğrultusunda Polatlı’da önemli bir ek kapasiteyi yurt içi pazara dönük olarak devreye aldık.” dedi.

Yatırım, Türkiye'nin geleceğine olan güvenin göstergesi

Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına devam ettiklerini ve ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini dile getiren Ahmet Kırman, Polatlı’daki yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Şişecam’ın 4 kıtaya yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel ölçekte bir şirket olduğunu belirten Kırman, “Bugün dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer alıyoruz. Dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmamızın yanı sıra krom kimyasallarında ise dünyada lider konumdayız. Kuruluşumuzdan bu yana aradan geçen 85 yılda ülkemiz ekonomisi ve istihdama her daim katkı sağlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusundaki yatırımlarımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Düzcam üretiminde Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirdik”

Şişecam’ın Türkiye’de ve bölgede düzcam sektörünün gelişimine öncülük ettiğini ifade eden Ahmet Kırman, şunları kaydetti: “Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüyor; inşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda dört üretim tesisiyle düzcam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimiz Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldi. Ülkemizdeki düzcam fırını sayımız da sekize çıktı. Toplam düzcam üretim kapasitemiz ise yıllık 3,4 milyon tona ulaşırken, düzcam üretiminde Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirdik.”

Polatlı’daki toplam yatırım tutarı 2 milyar TL’yi aştı

Şişecam’ın Polatlı’daki düzcam üretim tesisinin 2014 yılında kurulduğunda yıllık 300 bin tonluk kapasitesiyle Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük düzcam fırınına sahip olduğunu belirten Ahmet Kırman, “Polatlı’daki düzcam üretim tesisimizi 1 milyar TL’nin üzerinde (138 milyon dolar) bir yatırımla kurmuştuk. Tesiste ikinci fırın için yaptığımız yaklaşık 1 milyar TL’lik (yaklaşık 130 milyon dolar) yatırımla birlikte toplam yatırım tutarımız 2 milyar TL’yi (268 milyon dolar) aştı.” ifadelerini kullandı.

Şişecam olarak yarattıkları istihdamla Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer aldıklarını da belirten Kırman, “Önemli bir kapasite artışı imkanı sağlayan ikinci fırın yatırımıyla birlikte Polatlı tesisindeki istihdamımızı da artıracağız. Tesisteki toplam istihdamımız yüzde 30’luk artışla yaklaşık 300 kişiye ulaşacak.” dedi.

“Yeni alanlarındaki fırsatları değerlendireceğiz”

Küresel salgının damgasını vurduğu 2020 yılında da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini anlatan Ahmet Kırman, “Salgın döneminde toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik üretim ve hizmetlerimizi aksatmadan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin sağlığı konusunda üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz üstün araştırma ve teknolojik geliştirme yetkinliğimiz ve üretimden gelen gücümüz sayesinde de küresel salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut iş alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik hamlelerin yanı sıra Şişecam’a değer katacağına inandığımız yeni iş alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.

“Hedeflerimize ulaşmak için gerekli hazırlıkları yapıyoruz”

Bu yılın sıra dışı olduğu kadar Şişecam açısından da tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Ahmet Kırman, şunları kaydetti: “2020, ekonomik ve toplumsal açıdan hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde Şişecam’ın iddialı hedeflerine ulaşması için gerekli planlama ve hazırlıkları yaptığımız çok önemli bir yıl. Uzun dönemli stratejilerimiz doğrultusunda küresel rekabette gücümüze güç katmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirmek üzere yılın başında başlattığımız süreci de nihayete erdirmesinin heyecanını yaşıyoruz. Birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tamamlandı. 5 Ekim 2020 itibarıyla da Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz ana iştiraklerini bünyesinde konsolide eden Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olacak.”