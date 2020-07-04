Şişecam’dan virüs ve bakterilere karşı ‘V-Blok’ teknolojisi

04 Temmuz 2020

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, Şişecam'ın yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu cam yüzeylerde virüs ve bakteri oluşumunun önüne geçen özel bir kaplama geliştirdiğini açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kırman, dünyanın sayılı cam üreticilerinden biri olan Şişecam’ın bu özel teknolojiyi 45 yıllık Ar-Ge birikimi sayesinde iki ay gibi rekor bir sürede geliştirdiğini söyledi. Teknolojinin alanında dünyanın önde gelen Ar-Ge merkezlerinden biri olan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi tarafından geliştirildiğini ifade eden Kırman, “Bu teknolojiyi cam ev eşyası üzerine dünyada ilk kez uygulayan cam üreticisi olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gerekli resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi ile donatılan ürünlerimizin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, kafe ve restoran gibi dış mekanlardaki sağlık endişelerinin azalacağına ve bu önemli buluşun turizm sektörüne katkı sağlayacağına, ihracat gelirlerimizi de artıracağına inanıyoruz.” dedi.

"Pantent süreçlerini başlattık"

Önümüzdeki dönemde söz konusu teknolojiyi cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulama planlarının olduğunu açıklayan Ahmet Kırman, Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi için formül ve uygulamaya yönelik patent süreçlerini başlattıklarını aktardı. Ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin de tamamlanmasının ardından teknolojiyi öncelik yurt içine sunacaklarını belirten Kırman, “Ardından katma değerli ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterisiyle buluşturan Şişecam olarak tüm dünya pazarlarına ulaştıracağız.” diye konuştu.

Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi’ni öncelikle Şişecam’ın cam ev eşyası markası Paşabahçe ürünlerine uygulayacaklarını da söyleyen Kırman, böylece normalleşme sürecinde HORECA sektörünü hijyen açısından destekleyeceklerini ifade etti.