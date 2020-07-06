Şişecam’dan, virüse karşı bir ilk

06 Temmuz 2020

Şişecam Topluluğu, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirdiğini açıkladı. Salgına karşı sürdürülen mücadeleye katkı sağlayacak 'antimikrobiyal V-Block teknolojisi'ni hayata geçirdiklerini bildiren Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, bu teknolojinin Şişecam’ın 45 yıllık Ar- Ge birikimi sayesinde iki ayda geliştirildiğini ifade etti.

“Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi tarafından hayata geçirilen bu teknolojiyi cam ev eşyası üzerine dünyada ilk kez uygulayan cam üreticisi olduk” diyen Kırman, önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulamayı planladıklarını söyledi. Antimikrobiyal V-Block Teknolojisi için formül ve uygulamaya yönelik patent süreçlerini de başlattıklarını duyuran Kırman, “Sağlığa zararlı organizmaların camın yüzeyinde barınmalarına engel olan bu özel teknolojiyi, ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin de tamamlanmasından sonra, öncelikle ülkemizde satışa sunacağız. Ardından katma değerli ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterisiyle buluşturan Şişecam olarak tüm pazarlara ulaştıracağız” dedi.

“Teknoloji, Paşabahçe ürünlerine uygulanacak”

Antimikrobiyal V-Block teknolojisinin öncelikle Şişecam’ın cam ev eşyası markası Paşabahçe ürünlerine uygulanacağını söyleyen Kırman, “Söz konusu teknolojinin kullanıldığı cam ev eşyası ürünlerinin ülkemizde kullanılmaya başlanması ile birlikte tüketicilerin özellikle otel, kafe ve restoran gibi dış mekanlardaki sağlık endişelerinin azalacağına inanıyoruz. Bu buluşun turizm sektörüne katkı sağlayacağını, ihracat gelirlerimizi de artıracağını düşünüyoruz“ değerlendirmesinde bulundu. Gıda temas testlerinin başarıyla sonuçlandığını ifade eden Kırman, şunları ifade etti: “Söz konusu teknolojinin birçok farklı virüs ve bakteriye yayılma şansı tanımadığı bağımsız kuruluşlarca onaylandı. Ön bulgularda yeni tip koronavirüs üzerinde de etkili olduğu belirlenen teknolojinin, bu alandaki test ve geliştirme süreçleri ise devam ediyor. Bu teknoloji ile üretilmiş Paşabahçe ürünleri renk, şeffaflık, ışık geçirgenliği gibi kalite unsurlarını korumaya devam ediyor.”