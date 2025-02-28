Şişecam'ın 2024'te net satışları 186 milyar lira olarak gerçekleşti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, 2024'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Bu dönemde konsolide net satışları 186 milyar lira, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretim tesislerinden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti.

Şişecam'ın 2024'teki toplam yatırımları 30 milyar lira, ihracatı ise 962 milyon dolar oldu. Bu dönemde 5,6 milyon ton cam üreten Şişecam, 4,6 milyon ton soda külü ve 3,8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımıza kontrollü ve gerçekçi şekilde devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, 2024'ün ekonomik dalgalanmalar ve küresel zorluklarla geçen bir yıl olduğunu belirtti.

Elverici, enflasyonist baskılar, yüksek faiz oranları, sıkı para politikaları, dalgalanan enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimlerle şekillenen 2024'e, Çin'deki düşük büyüme, birçok ülkede ancak özellikle de ABD'deki seçim belirsizliği gibi konuların damga vurduğunu ifade ederek, Türkiye'deki döviz kurları ve enflasyona ilişkin gelişmelere de değindi.

Elverici, bu kapsamda stratejik planlarını ve bütçelerini Şişecam'ın rekabetçiliğini koruyacak şekilde güncellediklerine dikkati çekerek, kaydetti:

"İvedilikle hayata geçirdiğimiz aksiyonların ve planlarımızın 2025'ten başlayarak rakamlarımıza olumlu yönde katkı sağlamasını bekliyoruz. Ekonomik döngünün düşük seviyesinde olduğumuz bu dönemde, temkinli ve fırsat odaklı bir yaklaşım uygulamanın elzem olduğuna inanıyoruz. Şişecam olarak, bir yandan mevcut zorluklara karşı risk ve maliyet yönetimi odaklı önlemler alıp kararlılıkla uygularken, bir yandan da döngünün yukarı yönlü seyredeceği dönem için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Uzun vadeli stratejilerimize yönelik çalışmalarımıza da kontrollü ve gerçekçi bir şekilde devam ediyoruz."

Şişecam için 2024'ün önemli hamlelerinden birinin, ABD'deki doğal soda külü yatırımı Pasifik Projesi'nin tek sahibi haline gelmesi olduğunu ifade eden Elverici, aynı hamleyle Wyoming'deki operasyonel tesislerinde de çoğunluk hisse sahibi konumuna geldiklerinin altını çizdi.