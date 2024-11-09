Şişecam'ın dokuz aylık net satışı 136 milyar liraya ulaştı

Şişecam 2024'ün ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide net satışları 136 milyar TL, Türkiye'den yapılan ihracatla Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 59 seviyesinde gerçekleşti. İlk üç çeyrekte Şirket'in toplam yatırımları 18,6 milyar TL, ihracatı ise 730 milyon dolar oldu. Bu dönemde 4,2 milyon ton cam üreten şirket, 3,5 milyon ton soda külü ve 2,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

En önemli unsurlardan biri: Bütçe kontrolü

Şirket Genel Müdürü Görkem Elverici, finansal sonuçlara dair açıklamada bulundu: “Girdi verdiğimiz sektörlerdeki belirsizliklerin ve ekonomik dalgalanmaların kaçınılmaz sonucu olarak birçok kurumun olduğu gibi bizim de satış gelirlerimiz ve kârlılık hedeflerimiz konjonktürün getirdiği gelişmelerden etkileniyor. Ancak bu durum karşısında, kontrolü elden bırakmadan ve uzun vadeli hedeflerimizden uzaklaşmadan kısa ve orta vadeli stratejilerimizi güncelliyor, riskleri yöneterek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hem finansal hem de operasyonel verimliliği öncelikli olarak ele alıyor, bütçe kontrolünü bu dönemde odaklanmamız gereken en önemli unsurlardan biri olarak görüyoruz."

Elverici açıklamasını, "Günümüzün gerekliliklerini etkin bir şekilde yönetirken, yarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmanın önemine inanıyoruz. Buna yönelik sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı stratejik adımları atmaya devam ediyoruz. Bu amaçla cam üretim teknolojilerinin geleceğini şekillendirmek için "Plant of the Future" platformumuzu tanıttık. Açık inovasyona dayalı bu platform ile bir “hizmet modeli” oluşturmayı ve ardından modeli başta dünyada ilk 3 üretici arasında yer aldığımız soda külü endüstrisi olmak üzere, portföyümüzdeki diğer sektörlere de yaymayı hedefliyoruz. Bu inisiyatifle en iyi uygulamanın değil, yarının ihtiyaçlarına cevap verecek çözümlerin peşinde olacağız.

Şişecam, belirsizlik ve kriz ortamlarında operasyonlarının dayanıklılığını artırırken uzun vadeli hedeflerine bağlı kalacak şekilde gerekli önlemleri almaya ve planlarını gözden geçirmeye devam ediyor. 89 yıllık kurumsal geçmişimizden aldığımız güçle gelişim yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadeleriyle tamamladı.